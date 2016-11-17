Автомобильное путешествие из Приморья до Байкала

Наш корреспондент решил оценить красоты Байкала и отправился в автопутешествие из Владивостока.

Поскольку сегодня маятник валютных колебаний качнулся в сторону российского туризма, все большее количество людей присматриваются к достопримечательностям нашей страны. Безусловно, обделить вниманием такое уникальное природное явление, как Байкал, не сможет ни один турист. Ведь чтобы охарактеризовать это озеро, придется использовать слово «самый»: самое глубокое, самое чистое, а потому поистине уникальное и удивительное.

Поездка на автомобиле даже по Приморскому краю - это всегда маленькое приключение, а если конечной целью выступает Байкал, то это уже полноценное путешествие, и к его подготовке стоит подойти ответственно. Владивосток от знаменитого озера отделяет почти 4000 км, и столь длинный путь осилить непросто. Зато такая поездка позволит увидеть красоту сразу семи субъектов России: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Иркутской областей, Забайкальского края, Республики Бурятия и Еврейской автономной области.

Досье «Дальневосточного капитала»: Р258 «Байкал» - автомобильная дорога федерального значения Иркутск - Улан-Удэ - Чита, проходящая по территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Протяженность автодороги - 1113 км. Ее продолжением на восток является Р297 «Амур» - трасса федерального значения Чита - Хабаровск, с подъездом к Благовещенску, протяженностью 2165 км. «Амур» проходит по территории Забайкальского края, Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского края. Обе дороги являются составной частью евроазиатского международного транспортного коридора «Транссиб». С «Амуром» Владивосток связывает федеральная автомобильная дорога А370 «Уссури» протяженностью 760 км.

Несмотря на сложившееся мнение о российских дорогах, федеральные трассы можно назвать практически идеальными. Пожалуй, самым неприглядным (но терпимым) состоянием дорожного полотна могут «похвастаться» Приморский край и Амурская область. В остальных регионах трассы не вызывают никаких нареканий. С бензином тоже проблем не будет: мы целенаправленно старались заправляться на ННК «Альянс» и без труда находили топливо этого бренда даже в самых глухих районах. Менее взыскательным путешественникам будет еще проще: различные заправочные станции попадаются практически каждые 50 км.

На трассе довольно высока и плотность кафе, гостиниц и мелких магазинов. Единственный участок дороги, где усталому путнику негде приклонить голову, находится в Забайкальском крае и длится почти 300 км: от Могочи до Чернышевска. В остальное время изнеженным городским комфортом туристам не придется готовить еду на костре, ночевать в машине или палатке. Хотя любители экстрима обиженными не останутся и в этом случае и смогут в полной мере оценить придорожный сервис: чем дальше от Хабаровска, тем он становится злее. Например, кафе все реже предлагают комфортный туалет в помещении, а гостиницы - свежие простыни и уютные номера. Впрочем, стоимость услуг радует демократичностью: от Амурской области и до Иркутска питание семьи из трех человек не будет превышать 1500 руб., а размещение в отелях колеблется от 800 руб. до 3000 руб.

Большинство туристов сходятся на том, что лучшее время для путешествия на Байкал - это период с середины июля до середины августа. Мы отправились в путь до начала сезона - в начале июня, надеясь не застать наплыв турмассы. К сожалению, наши интровертные желания не оправдались: похоже, упавший рубль обеспечил Байкалу стабильный поток путешественников в любое время года. Поэтому в каждом крупном городе на всем протяжении маршрута мы встречали уже привычные дальневосточникам группы китайских туристов.

Поскольку автомобиль позволяет сформировать маршрут и график путешествия, то каждый турист может составить индивидуальную программу и выбрать достопримечательности по своему вкусу. Поездка нашей небольшой туристической группы была близка к режиму нон-стоп: дорога до Байкала и обратно заняла всего 11 дней. Мы не могли уходить в долгие походы и сильно отклоняться от намеченного маршрута. Поэтому пришлось выбирать подходящие нашим критериям достопримечательности каждого региона.

Святые места увиты ритуальными лентами.



Скважина Молоковки похожа на часовню.



Минеральная вода Аршана богата железом.



Для туристов дацан – настоящая экзотика.



Живописные пейзажи встречаются на протяжении всего маршрута.







Внешне Байкал неотличим от моря.

Радоновые воды Читы

Одной из ключевых точек нашего маршрута стала столица Забайкальского края - Чита. Этот город, бывший когда-то острогом и местом ссылки опальных декабристов, превратился из каторжного поселения в культурный и промышленный центр Забайкалья. Всего в 18 км от Читы расположен бальнеологический курорт Молоковка. Лечение минеральными водами здесь началось еще в 1887 году, когда было построено несколько домов для больных. Сегодня Молоковка является единственным источником в России с таким высоким содержанием радона. Впрочем, пить радиоактивную воду можно без страха: наличие радона, урана и радия в источнике фоновое, безвредное для человеческого организма.

Воды Молоковки бьют из-под земли, и, как утверждают специалисты, с огромной глубины, поэтому ничто не нарушает их чистоту. Самая популярная скважина оформлена как маленькая часовенка: внутри бревенчатого строения есть даже красный уголок с иконами. Этот источник посещают не только туристы, но и местные жители, которые приезжают ради того, чтобы набрать целебной воды и просто погулять по живописному хвойному лесу.

Бескрайняя Бурятия

Дорога к Байкалу пролегает по степям и долинам Бурятии. Меня, как жителя Приморья, особенно впечатлили размеренные пейзажи бурятской земли. Бескрайние поля где-то на горизонте упираются в горы, снежные шапки которых сливаются с облаками. По федеральной трассе неторопливо разгуливают коровы и лошади, полностью предоставленные самим себе.

Вдоль дороги постоянно встречаются святые места, обвешенные ритуальными лентами (хадаками). Привязывая хадак, человек выражает дань уважения духу местности и обращается к нему с просьбой или загадывает желание. Считается, что когда ветер колышет хадак, то тот, кто повесил ленту, посылает свои молитвы небесам.

Экологи с сожалением отмечают, что массовые поклонения, выражаемые в такой форме, наносят серьезный вред природе. Если раньше верующие повязывали хлопчатобумажные хадаки на ветки, то сегодня стволы деревьев туго обвивают синтетические ритуальные ленты. Конечно, обилие ленточек является туристической особенностью территории, но в особо популярных местах их количество настолько критично, что убивает всю эстетику святого места. Старые хадаки никто не убирает, и с каждым годом истрепавшиеся тряпочки пополняются новыми партиями.

Экзотика Иволгинского дацана

Если турист решил не ограничиваться посещением святых рощ вдоль дорог, а глубже окунуться в местную религию, ему необходимо посетить Иволгинский дацан. Он также известен, как «центр российского буддизма», поскольку его стены хранят святыню - нетленное тело XII Пандито Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова. В буддизме достижение нетленности тела - достаточно редкий феномен, поэтому к храму, где восседает Итигэлов, стекаются верующие со всего мира.

Буддисты осматривают территорию дацана по ходу солнца (слева направо), проходя таким образом обряд очищения. По ходу движения установлены молитвенные барабаны-хурдэ, заполненные текстами молитв. Барабаны нужно обязательно «покрутить» строго по часовой стрелке, что приравнивается к прочтению молитвы.

Туристы далекие от буддизма приезжают в дацан чтобы прикоснуться к красивой, но непонятной экзотике. Они зачастую бессистемно носятся по всей территории: от храмов к сувенирным лавкам и обратно. Какие-то барабаны крутят, мимо других пробегают, пропуская массу деталей и упуская смысл экскурсии. Буддисты реагируют на эти метания с соответствующим вере спокойствием, поэтому корректировать хаотичное движение не станут.

Досье «Дальневосточного капитала»: Иволгинский дацан «Хамбын Сумэ» - буддийский монастырь-дацан, центр Буддийской традиционной сангхи России. Является памятником истории и архитектуры. Расположен в Республике Бурятия в селе Верхняя Иволга в 36 км западнее центра Улан-Удэ. В настоящее время в дацане проводятся службы-хуралы, посвященные важнейшим событиям буддийской истории, ежедневные ритуалы в честь защитников и хранителей учения - сахюусанов - и другие обряды.

Минеральный Аршан

Аршан - еще один источник минеральных вод, который нам удалось посетить, находится у подножия самого восточного хребта Саянских гор. Расположен он в одноименном поселке, где турист особо не разгуляется: несколько кафе, ресторанов, Хойморский дацан и пара памятников. Зато территория самого минерального источника подарит путешественникам незабываемые эмоции.

Аршан пересекает горная река Кынкарга, которая струится по геологическому разлому в горах и образует на своем пути 12 водопадов. Основная туристическая тропа ведет к первому водопаду и пролегает вдоль ущелья. Дорожка хорошо огорожена, подъем легкий, и этот короткий маршрут будет по силам любому туристу. К другим водопадам добраться сложнее. Соблазняются туристы и подъемом на Пик Любви высотой 2412 м. По словам путешественников, покоривших возвышенность, вид с вершины открывается потрясающий. Нам, к сожалению, не повезло с погодой, и Пик Любви посетить не удалось.

Зато мы присоединились к основной массе туристов, приехавших в Аршан ради минеральных вод. Бьющие скважины обнаружить достаточно легко по большой очереди людей с бутылками. И это не удивительно: каждый турист хочет увезти хоть пару литров драгоценной жидкости домой, ведь ее целебные свойства славятся по всей стране. Мы тоже поддались общему настроению и набрали воды из симпатичной скважины: выполнена она в виде бурятского мужчины, щедро разливающего богатую железом влагу.

А вот оформление знаменитого глазного источника привело меня в шок: выглядит он как лужа, в которой присевшие на корточки туристы пытаются поймать целебные пузырьки. Туристы, не заинтересованные в ловле пузырьков, идут по подгнившим доскам на середину источника и зачерпывают воду из наиболее глубокого места. Возможно, вода из этого водоема и имеет чудодейственные свойства, но из-за сомнительной атрибутики оценить их я не рискнула.

Встреча с Байкалом

После знакомства с минеральным источником мы направились к конечной цели нашего путешествия - на побережье Байкала. Конечно же, все знают, что это озеро огромно, но реально оценить его размеры можно только на месте. И я, как приморский житель, не ожидала, что за 8000 км от дома увижу море, которому недостает разве что соленого бриза! Для более детального знакомства с этим озером мы остановились в Слюдянке.

Слюдянка - начальная точка Кругобайкальской железной дороги, которая является памятником архитектуры начала XX века. Это самая дорогая и самая красивая железная дорога в мире, именуемая не иначе как «Золотая пряжка России», которую строили с 1896 по 1900 годы архитекторы и инженеры со всего мира: из Италии, Латвии, Польши и Албании. Чтобы пробить дорогу по берегу Байкала, через склоны Приморского хребта, пришлось проложить 39 тоннелей, 16 каменных галерей, 248 виадуков и мостов. Благодаря работе итальянских зодчих, работавших на сооружении мостов и виадуков, дорога как нельзя лучше вписалась в ранимый ландшафт байкальской природы, и сегодня это место настоящего паломничества туристов.

Отправиться на экскурсию по КБЖД можно на «Кругобайкальском экспрессе», электропоезде повышенной комфортности, и на старинном паровозе «Байкальский круиз» времен постройки дороги. К сожалению, наиболее подходящий по цене маршрут имел неудобный график: в Слюдянку мы бы вернулись только утром следующего дня, поэтому остро вставал вопрос ночевки. Перспектива остаться ночевать на незнакомой станции нас не привлекла, и мы отказались от поездки по КБЖД.

Впрочем, Слюдянка предложила нам и другие развлечения. Мы посетили частный музей «Самоцветы Байкала», созданный местным жителем. Когда-то он работал фоторепортером, а ныне стал страстным коллекционером и собрал все известные современной науке минералы (3450 видов). Эта потрясающая коллекция из 8960 экспонатов вызывает восхищение не только туристов, но и маститых ученых-минералогов всего мира.

От местных жителей мы узнали, что в глубине поселка у подножия Хамар-Дабана прямо из скалы бьет ключом родник с водой, содержащей в большом количестве ионы серебра. И здесь мы столкнулись с людьми, которые преодолевали ради этой воды сотни километров. Источник освещен церковью и, по мнению паломников, тоже обладает чудодейственной силой. Так это или нет, но вода, взятая из источника, действительно не портится и сохраняет свою свежесть долгое время.

Досье «Дальневосточного капитала»: Байкал - озеро тектонического происхождения, крупнейший природный резервуар пресной воды. Находится в центре Азии на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Озеро протянулось с юго-запада на северо-восток на 620 км в виде гигантского полумесяца. Ширина водоема колеблется в пределах от 24 до 79 км. Это самое глубокое озеро на планете: его дно на 1167 метров ниже уровня Мирового океана, а зеркало его вод - на 456 метров выше. Байкал отличается разнообразием флоры и фауны: в нем обитает около 2600 видов и подвидов водных животных, более половины которых являются эндемиками.

«Раскрученная» Листвянка

Поскольку многие местные жители, узнав, что мы туристы из Владивостока, удивлялись и задавали вопрос: «А почему вы остановились здесь, а не в Листвянке?» - уже через пару дней мы направились в этот поселок. В Иркутской области Листвянку называют «сибирской Анапой». В Анапе я не была, но если сравнение соответствует действительности, то в город-курорт Краснодарского края никогда не поеду. Местные жители рекомендовали нам Листвянку как туристическую мекку Байкала, и я была разочарована. Единственное, что здесь подходит к этому определению, - неоправданно высокие цены, характерные для районов, живущих за счет туристов.

Листвянка узкой лентой растянулась по побережью Байкала. Среди небольших домиков поселка затесалась несуразная громада отеля «Маяк». За Листвянкой - только тайга, изрезанная тропинками. Улочки поселка наполняет стойкий запах коптящегося омуля. И, в отличие от Слюдянки, где приготовление знаменитого эндемика не вызывает нареканий, в Листвянке рыбу туристам предлагают по завышенным ценам, а ее вкусовые качества оставляют желать лучшего. Стоимость размещения в поселке тоже неприятно удивляет несоответствием предложенному сервису.

Единственным плюсом Листвянки является доступность морских прогулок. Нанять частный катер в поселке предлагают на каждом шагу: турист может выбрать однодневную экскурсию или договориться о целом туре. Доброжелательная команда доставит путешественника во все концы озера-моря, сопроводив поездку познавательными историческими справками или легендами о Байкале. Помимо любования волнами величественного озера туристы в Листвянке могут занять себя посещением музея и нерпинария.

Неосвоенный потенциал

Листвянка стала последним пунктом маршрута Владивосток - Байкал, и колеса нашего Toyota Land Cruiser повернули в сторону Приморья. За 11 дней путешествия мы потратили около 80 тыс. руб. (из них 30 тыс. - на топливо), преодолели почти 8000 км, насладились уникальной красотой целого ряда регионов России и в своде жизненных целей поставили галочку напротив пункта «побывать на Байкале».

Все было прекрасно, но могло быть намного лучше, если бы развитием туристического потенциала этих территорий занимались плотнее. Отсутствие визит-центров и гидов, готовых оказать свои услуги «на месте», оставляет «диких» туристов в информационном вакууме. Хорошо, если местные жители подскажут дорогу к достопримечательностям. А если нет?

Не добавляет приятных эмоций и практически полное отсутствие сервиса. Конечно, замечательная природа Дальнего Востока и Забайкальского края может искупить многие страдания туристов, но все-таки отсутствие комфортного туалета и неразвитость инфраструктуры гораздо легче перенести, если персонал кафе или гостиницы тебе хотя бы улыбается.

Фото автора.

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2016 год.