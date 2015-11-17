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Не идите по следам зверя…
В заключение нашей беседы Владимир Васильев дал несколько советов жителям Приморского края, которые помогут избежать конфликтных ситуаций при встрече с медведем. Они просты, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Прежде всего, специалисты рекомендуют ни в коем случае не идти за зверем, если вы увидели его следы. Важно помнить, что медведи избегают встреч с большим количеством людей. Любой хищник, в том числе и медведь, боится огня. Увидев медведя на удалении, нельзя привлекать к себе его внимание, а тем более приближаться к нему. Нужно осторожно покинуть это место.
Чтобы свести к минимуму вероятность встречи с медведем в лесу, стоит избегать участков с высоким кустарником. Нельзя, пытаясь отпугнуть медведя, бросать в него камни, палки и т.д. Этим можно только спровоцировать хищника на агрессию. А уже если дело дойдет до применения оружия, то, отпугивая медведя выстрелами, не стоит стрелять в самого зверя.
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