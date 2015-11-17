Школам прописали одну смену

Регионам дана установка на реконструкцию существующих и строительство новых школ

В России наконец-то решено начать активно бороться с одним из самых позорных явлений, ставшим «фирменным» знаком сначала советской, а потом и российской школы, которое уже десятилетиями отравляет жизнь ученикам и их родителям, - занятиями в две и даже в три смены, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Подобного нет практически ни в одной цивилизованной стране мира. Во-первых, вторые и третьи смены откровенно нарушают гражданские, включая конституционные, права ребенка и сказываются на его здоровье, а во-вторых, все прекрасно понимают, что учеба во вторую и, не дай бог, третью смену существенно ухудшает возможности школьников успевать в учебе. Не говоря уже о том, что несчастные дети, которых угораздило учиться после обеда, как правило, вынуждены забрасывать кружки и секции. О том, какую головную боль доставляет такая учеба их родителям, лучше вообще не говорить: жизнь семей просто превращается в ад.

В Приморском крае в настоящее время насчитывается 496 действующих средних школ, в которых 1 сентября этого года к занятиям приступили 187 448 учащихся. Однако в 199 школах из-за нехватки помещений занятия до сих пор ведутся в две смены, хотя современные образовательные стандарты это крайне не одобряют. Кроме того, у нас есть необходимость строительства новых школ там, где возникают новые микрорайоны и поселения. Поэтому наш регион должен стать одним из наиболее активных участников новой государственной программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. Для нас, только что покончивших с вопросами мест в детских садиках, это особенно актуально.

Демография в плюсе

10 ноября губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ принял прямое участие в селекторном совещании, которое по поводу принятия этой программы в Москве провел глава правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Масштабы задач, которые предстоит решить за предстоящие десять лет, огромны. Полный переход всех учреждений среднего образования на односменку и будущее увеличение численности школьников на 3,5 миллиона, которое обеспечит «выравнивающаяся демография», требуют создания около 6,5 млн новых мест для учеников. На эти цели за десять предстоящих лет предполагается потратить около 3 триллионов рублей, в т.ч. 2 триллиона - из федерального бюджета. Отодвинуть решение проблемы «на потом» нельзя: уже в этом году количество школьников в стране заметно подросло - их стало на 145 тысяч больше. Чтобы запустить программу, правительство изыскало на реконструкцию и строительство новых школ в следующем году 50 млрд рублей. В дальнейшем финансирование предполагается существенно увеличить.

Программа предусматривает два этапа. На первом этапе, к 2020 году, предстоит перевести на односменное обучение все начальные и 10-11-е классы. Вторым этапом этот перевод должен осуществиться для всех остальных классов.

Премьер особо акцентировал внимание участников совещания на том, что программа затрагивает не только само по себе создание новых учебных мест, но и переоснащение школ, создание в них «элементарных условий», которых до сих пор нет в отдельных школах; в классах должно быть до 25-30 человек, и не более, их размеры должны учитывать «разумную достаточность». Эти и многие другие требования обязательно должны учесть региональные программы, которые в связи с принятием федеральной программы должны быть разработаны и приняты как можно скорее.

Ждем образцовых школ

Министр образования и науки РФ Дмитрий ЛИВАНОВ на этом совещании предложил регионам на первом этапе построить по образцовой современной школе вместимостью более 1000 мест, которые бы получили самое современное оборудование и стали бы проводниками «модели современной школы». Эти объекты смогут задать уровень требований и объектам, которые пойдут следом. Он высказался за то, чтобы полностью вывести школы из зданий с уровнем износа более 50%. Уже в 2017 году при строительстве и реконструкции школ предполагается перейти на новые требования к типовым проектам, которые должны будут учитывать «модульный многофункциональный принцип» и станут адаптироваться к месту с учетом климата и прочих важных особенностей отдельных регионов.

На совещании также было отмечено, что «у частников» могут выкупаться отдельные объекты, которые могут быть относительно легко перепрофилированы под школы. Вероятно, это может быть какой-то новый крупный многофункциональный центр, который по каким-то причинам оказался не востребован. Может появиться новая норма, которая позволит надстроить школы, где это возможно, поскольку прозвучало и такое предложение.

Владимир Миклушевский, в частности, отметил: «Безусловно, школа должна работать в одну смену. Ребенок после уроков должен заниматься дополнительным образованием и подготовкой домашних заданий. А это невозможно, если в школе он занят во вторую смену. Около 40% приморских школ сегодня работают в две смены, наша задача - уйти от этой тенденции в ближайшее время».

Приморье уже над этим работает

Между тем в Приморье и ранее довольно успешно реализовывались программы строительства новых школ. В последние годы их большей частью строили по краю. Но и столица края отметилась школами, которые недавно были возведены в новом жилом районе Снеговая падь. Причем это школы, которые действительно можно оценивать как «образцы», к которым надо стремиться. Хабаровские военные проектировщики заложили в их проекты самые современные стандарты.

С другой стороны, есть во Владивостоке и корпус школы, которая недостроена еще с советских времен, - на ул. Черняховского. Ее ввод в свое время должен был частично разгрузить школы на ул. Невельского и Нейбута, где в начале 1990-х гг. доходило до трехсменки. Сегодня здесь рядом уже построен еще один квартал новых домов, в ста метрах от «руин» появился современный супермаркет, а будущее здания так и остается неясным. Вполне возможно, что оно уже никогда не станет школой, но может быть и наоборот.

Понятно, что в ближайшие годы во Владивостоке надо будет строить школы в новых районах малоэтажной застройки, в Солнечной долине, в «Новом городе», который появится на месте «Зеленого угла», в районе б. Щитовой, на Патрокле и пр., где вырастут большие жилые массивы.

Но, пожалуй, особенно серьезного внимания потребует реконструкция школ.

Так, в конце сентября учащихся Гимназии №1 Владивостока и их родителей, надо полагать, обрадовали, сообщив, что со следующего года это учебное заведение перейдет на обучение в односменку. Это позволит передать гимназии школу №75, которая находится на ул. Нерченской. В тесной гимназии сейчас обучается более 1100 человек, а в большой школе - всего около 270. Вариант, конечно, не блестящий, и многие родители, которые ранее ратовали за то, чтобы город нашел для гимназии дополнительные помещения, просто «в шоке»: как дети туда будут добираться, пусть даже и старшеклассники, как в гололедицу «скатываться» с сопки!? Однако, исходя из возможностей администрации Владивостока, другого решения просто не нашлось.

С точки зрения ряда экспертов, для «расширения» гимназии №1 сегодня постепенно теряются несколько неплохих вариантов. Прежде всего, прямо через дорогу, на ул. Фокина, 26, находится здание, в котором ранее обучались студенты ДВФУ. Наверное, даже его помещений хватило бы на решение проблемы гимназии.

Если же на проблему посмотреть шире, то стоило бы подумать о судьбе 4-5 школ в центре Владивостока, которые не выдерживают современных требований к зданиям этого назначения. В т.ч. и о школе на ул. Нерчинской. Ее проще просто закрыть и передать тому же ВГУЭСу. А современный школьный комплекс развернуть, например, в бывшем учебном комплексе ДВФУ на ул. Октябрьской. Он в хорошей транспортной и пешеходной доступности для большинства школьников, проживающих в центре города. По-соседству - комплекс Дворца пионеров, парк, и главное, здесь, на закрытой территории, действительно можно создать отличный школьный центр и сохранить высокий уровень «гимназического» обучения.

Вариант похуже - из того же «наследия ДВФУ» - комплекс на ул. Аксаковской. Его тоже можно реконструировать под крупную школу, которая могла бы удовлетворить потребности в таком учреждении большинства проживающих в центральной части города.

Если серьезно расширять Гимназию №1, то, вероятно, под эти цели можно было бы рассмотреть и другие здания, которые сегодня спускаются через аукционы – на ул. Пушкинской, Мордовцева, Уборевича, Океанском проспекте. Все эти варианты намного выигрышнее, чем более отдаленное здание школы на ул. Нерчинской.

Кстати, надо понимать еще и то, что «расширение» этой школы – это больше не техническая задача, а философская. Ведь как ни тесно, как ни нестандартно в ней учиться, но именно владивостокская Гимназия №1 в этом году, единственная в крае, вошла в рейтинг 500 лучших школ России.

На взгляд автора этих строк, решения такого плана, как расширение Гимназии №1 или вообще школьного обучения в центральной части Владивостока, невозможны без правительственного участия, поскольку распродаваемая недвижимость ДВФУ – федеральная собственность. А ведь продать, казалось бы, ненужную вещь, не всегда правильное решение. Завтра эти здания, возможно втридорога, придется выкупать назад у новых собственников под государственные нужды. Конечно, у этой продажи благородная цель – изыскать средства под строительство 2-й очереди кампуса ДВФУ на о. Русском, но ведь эти деньги, которые предполагается в целом выручить от уже прошедших и планируемых аукционов, решающего значения не имеют: львиную долю финансирования по заявленной второй очереди все равно придется брать на себя федеральному бюджету.

Недостроенная школа на ул.Черняховского во Владивостоке.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.