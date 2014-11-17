Тигрицу из Сихотэ-Алинского заповедника всем миром назвали в честь одного из штатов Австралии

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской встретился с Президентом Международного союза охраны природы Чжан Синьшеном

Встреча состоялась в рамках Всемирного конгресса по особо охраняемым природным территориям, который проходит в Австралии. Ее участники обсудили вопросы международного сотрудничества в области сохранения природных ресурсов и приняли участие в круглом столе, посвященном охране диких кошек России.

В ходе встречи Президент МСОП проявил особый интерес к системе управления российскими ООПТ и опыту решения экологических проблем России в целом. Чжан Синьшен также поделился с Министром своими впечатлениями от российской экспозиции, отметив профессионализм и представительность российской делегации. После диалога Донской и Синьшен приняли участие в «круглом столе», посвященном сохранению диких кошек России. На встрече эксперты представили информацию о состоянии популяций редких кошачьих – амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса и манула.





Выступление Елены Салмановой. Фото А. Власова.

«Некоторых представителей нашей аудитории удивил сам факт существования в суровых климатических условиях России тигра и леопарда, традиционно считающихся обитателями теплых стран, - сказала Елена Салманова, заместитель директора по науке национального парка «Земля леопарда» (Приморский край). – В то же время сведущая часть аудитории высоко оценила нашу работу по сохранению диких кошек».

В завершение круглого стола его организаторы подвели итоги публичного голосования за имя молодой тигрицы Сихотэ-Алинского заповедника и котенка снежного барса, обитающего в Саяно-Шушенском заповеднике. Большая часть участников проголосовала за имя Сидней для снежного барса, в честь места проведения конгресса. Тигрицу же мировое сообщество назвало Викторией, в честь одного из штатов Австралии.

Мероприятие собрало представителей многих стран, в которых обитают крупные кошки, в том числе Ирана, Пакистана, Китая, Индии, Монголии, Казахстана. По словам специалистов, полученные контакты позволят расширить сотрудничество в этой области.

Учитывая интерес к деятельности России в области сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, российская делегация провела отдельный «круглый стол» по вопросам функционирования трансграничных природных резерватов. Специалисты поделились опытом взаимодействия национального парка Паанаярви и Костомукшского заповедника с Финляндией, Катунского заповедника с казахстанским Катон-Карагайским национальным парком, Даурского заповедника с резерватами Китая и Монголии.

В отдельное событие была выделена тема сохранения культурных ландшафтов в национальных парках и заповедниках. Об опыте сотрудничества ООПТ с местным населением в рамках «круглого стола» рассказали специалисты Экоцентра «Заповедники» и Кенозерского национального парка.

Главный организатор Шестого Всемирного конгресса по особо охраняемым природным территориям (IUCN World ParksCongress) – Всемирная комиссия по охраняемым территориям (WCPA) Международного союза охраны природы (IUCN). Конгресс продлится с 12 по 19 ноября в городе Сидней, Австралия. Ранее конгресс принимали ЮАР – в 2003 году и Венесуэла в 1992-м.