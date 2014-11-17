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Тигрицу из Сихотэ-Алинского заповедника всем миром назвали в честь одного из штатов Австралии

17 Ноября 2014, 18:08 | Приморье

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской встретился с Президентом Международного союза охраны природы Чжан Синьшеном

Встреча состоялась в рамках Всемирного конгресса по особо охраняемым природным территориям, который проходит в Австралии.  Ее участники обсудили вопросы международного сотрудничества в области сохранения природных ресурсов и приняли участие в  круглом столе, посвященном охране диких кошек России.
 
В ходе встречи Президент МСОП проявил особый интерес к системе управления российскими ООПТ и опыту решения экологических проблем России в целом. Чжан Синьшен также поделился с Министром своими впечатлениями от российской экспозиции, отметив профессионализм и представительность российской делегации. После диалога Донской и Синьшен приняли участие в «круглом столе», посвященном сохранению диких кошек России. На встрече эксперты представили информацию о состоянии популяций редких кошачьих – амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса и манула. 
 

 

 
Выступление Елены Салмановой. Фото А. Власова.
 
«Некоторых представителей нашей аудитории удивил сам факт существования  в суровых климатических условиях России тигра и леопарда, традиционно считающихся обитателями теплых стран, - сказала Елена Салманова, заместитель директора по науке национального парка «Земля леопарда» (Приморский край). – В то же время сведущая часть аудитории высоко оценила нашу работу по сохранению диких кошек».
 
В завершение круглого стола его организаторы подвели итоги публичного голосования за имя молодой тигрицы Сихотэ-Алинского заповедника и котенка снежного барса, обитающего в Саяно-Шушенском заповеднике. Большая часть участников  проголосовала за имя Сидней для снежного барса, в честь места проведения конгресса. Тигрицу же мировое сообщество назвало Викторией, в честь одного из штатов Австралии. 
 
Мероприятие собрало представителей многих стран, в которых обитают крупные кошки, в том числе Ирана, Пакистана, Китая, Индии, Монголии, Казахстана. По словам специалистов, полученные контакты позволят расширить сотрудничество в этой области.
 
Учитывая интерес к деятельности России в области сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, российская делегация провела отдельный «круглый стол» по вопросам функционирования  трансграничных природных резерватов. Специалисты поделились опытом взаимодействия национального парка Паанаярви и Костомукшского заповедника с Финляндией, Катунского заповедника с казахстанским Катон-Карагайским национальным парком, Даурского заповедника с резерватами Китая и Монголии.
 
В отдельное событие была выделена тема сохранения культурных ландшафтов в национальных парках и заповедниках. Об опыте сотрудничества ООПТ с местным населением в рамках «круглого стола» рассказали специалисты Экоцентра «Заповедники» и Кенозерского национального парка.
 
Досье ZRPRESS.RU
 
Главный организатор Шестого Всемирного конгресса по особо охраняемым природным территориям (IUCN World ParksCongress) – Всемирная комиссия по охраняемым территориям (WCPA) Международного союза охраны природы (IUCN). Конгресс продлится с 12 по 19 ноября в городе Сидней, Австралия. Ранее конгресс принимали   ЮАР – в 2003 году и Венесуэла в 1992-м.
 
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Теги: сихотэ-алинский заповедник  приморье  животные  земля леопарда  природа  тигры 



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