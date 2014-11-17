Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Тигрицу из Сихотэ-Алинского заповедника всем миром назвали в честь одного из штатов Австралии
17 Ноября 2014, 18:08 | Приморье
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской встретился с Президентом Международного союза охраны природы Чжан Синьшеном
Встреча состоялась в рамках Всемирного конгресса по особо охраняемым природным территориям, который проходит в Австралии. Ее участники обсудили вопросы международного сотрудничества в области сохранения природных ресурсов и приняли участие в круглом столе, посвященном охране диких кошек России.
В ходе встречи Президент МСОП проявил особый интерес к системе управления российскими ООПТ и опыту решения экологических проблем России в целом. Чжан Синьшен также поделился с Министром своими впечатлениями от российской экспозиции, отметив профессионализм и представительность российской делегации. После диалога Донской и Синьшен приняли участие в «круглом столе», посвященном сохранению диких кошек России. На встрече эксперты представили информацию о состоянии популяций редких кошачьих – амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса и манула.
«Некоторых представителей нашей аудитории удивил сам факт существования в суровых климатических условиях России тигра и леопарда, традиционно считающихся обитателями теплых стран, - сказала Елена Салманова, заместитель директора по науке национального парка «Земля леопарда» (Приморский край). – В то же время сведущая часть аудитории высоко оценила нашу работу по сохранению диких кошек».
В завершение круглого стола его организаторы подвели итоги публичного голосования за имя молодой тигрицы Сихотэ-Алинского заповедника и котенка снежного барса, обитающего в Саяно-Шушенском заповеднике. Большая часть участников проголосовала за имя Сидней для снежного барса, в честь места проведения конгресса. Тигрицу же мировое сообщество назвало Викторией, в честь одного из штатов Австралии.
Мероприятие собрало представителей многих стран, в которых обитают крупные кошки, в том числе Ирана, Пакистана, Китая, Индии, Монголии, Казахстана. По словам специалистов, полученные контакты позволят расширить сотрудничество в этой области.
Учитывая интерес к деятельности России в области сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, российская делегация провела отдельный «круглый стол» по вопросам функционирования трансграничных природных резерватов. Специалисты поделились опытом взаимодействия национального парка Паанаярви и Костомукшского заповедника с Финляндией, Катунского заповедника с казахстанским Катон-Карагайским национальным парком, Даурского заповедника с резерватами Китая и Монголии.
В отдельное событие была выделена тема сохранения культурных ландшафтов в национальных парках и заповедниках. Об опыте сотрудничества ООПТ с местным населением в рамках «круглого стола» рассказали специалисты Экоцентра «Заповедники» и Кенозерского национального парка.
Досье ZRPRESS.RU
Главный организатор Шестого Всемирного конгресса по особо охраняемым природным территориям (IUCN World ParksCongress) – Всемирная комиссия по охраняемым территориям (WCPA) Международного союза охраны природы (IUCN). Конгресс продлится с 12 по 19 ноября в городе Сидней, Австралия. Ранее конгресс принимали ЮАР – в 2003 году и Венесуэла в 1992-м.
Автор:
Новости тематики
- В Приморье тигра ставят на фотоучет
- В Приморье в нацпарке "Бикин" пересчитали тигров
- Еще три находкинские семьи готовятся к переезду по программе переселения аварийного жилья "Терминал Астафьева"
- Шамору смешали кое с чем
- Регион разовьют дотла
- Год дальневосточного аиста набирает обороты в бассейне Амура
- В Приморье национальный парк заблокировала экономическая полиция
- Приморье готовится встретить День кедра
- Памела Андерсон получила радостные вести из Приморья
- Федеральную благотворительную экологическую акцию "оБЕРЕГАй" провели в Хабаровске
Новости раздела
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
- На Дне рыбака жителей и гостей Владивостока ждет уха с секретом
- Во Владивостоке накануне Дня Рыбака школьники побывали в Дальрыбвтузе
- Семь пляжей Приморья добавились в список безопасных для отдыха
- Ректор ТГМУ высказал свое мнение о повышении пенсионного возраста
- В администрации Владивостока создано новое управление
- Остров Русский в цифровом пространстве
- По столице Приморья можно будет путешествовать бесплатно
- Трудовые книжки уйдут в "цифру"
- Вместо "Хаяттов" гости ВЭФ в который уже раз будут спать на судне
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
Loading...