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Приморский край вошел в число регионов-лидеров от ДФО по количеству заявок на Конкурс "Лидеры России"

17 Октября 2018, 08:05 | Приморье

15 октября количество регистраций на конкурс управленцев «Лидеры России» превысило 50 тысяч. Лидерами по числу заявок на Конкурс являются Центральный федеральный округ (35,5%), Приволжский (15,53%) и Северо-Западный (12,46%). Далее идут Сибирский федеральный округ (10,2%), Уральский (9,64%), Южный (8,45%), Северо-Кавказский (3,07%).

От Дальневосточного федерального округа поступило 3,67% регистраций. Приморский (27,40%) и Хабаровский (26,18%) края наиболее активны, оставив позади Республику Саха (Якутия) (13,51%), Амурскую (13,13%) и Сахалинскую область (9,77%), Камчатский край (4,58%), Магаданскую область (3,05%), Чукотский автономный округ (1,30%), Еврейскую автономную область (1,07%).

«Заявки на конкурс «Лидеры России» поступили из всех регионов России, а также из нескольких десятков стран мира. Регионом-лидером по количеству заявок является Москва, на столицу приходится 21,1% участников Конкурса. В топ-5 регионов также входят Санкт-Петербург (8%), Московская область (6,7%), Свердловская область и Краснодарский край (по 3,2%)», — отмечает руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была организована по инициативе Президента России. Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурс призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон «Лидеров России» стартовал год назад и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.

Участвовать во втором сезоне конкурса «Лидеры России» могут лица без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности. Финалисты получают по 1 млнрублей на выбранную программу обучения. Победители Конкурса получают в персональные наставники лучших управленцев страны. Также из числа победителей отбираются участники специальной «программы развития кадрового управленческого резерва» РАНХиГС.

Заявки на конкурс принимаются до 24 октября.

Зарегистрироваться можно на сайте – https://лидерыроссии.рф

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: конкурс  приморский край  Лидеры России 



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