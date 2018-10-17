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Приморский край вошел в число регионов-лидеров от ДФО по количеству заявок на Конкурс "Лидеры России"
15 октября количество регистраций на конкурс управленцев «Лидеры России» превысило 50 тысяч. Лидерами по числу заявок на Конкурс являются Центральный федеральный округ (35,5%), Приволжский (15,53%) и Северо-Западный (12,46%). Далее идут Сибирский федеральный округ (10,2%), Уральский (9,64%), Южный (8,45%), Северо-Кавказский (3,07%).
От Дальневосточного федерального округа поступило 3,67% регистраций. Приморский (27,40%) и Хабаровский (26,18%) края наиболее активны, оставив позади Республику Саха (Якутия) (13,51%), Амурскую (13,13%) и Сахалинскую область (9,77%), Камчатский край (4,58%), Магаданскую область (3,05%), Чукотский автономный округ (1,30%), Еврейскую автономную область (1,07%).
«Заявки на конкурс «Лидеры России» поступили из всех регионов России, а также из нескольких десятков стран мира. Регионом-лидером по количеству заявок является Москва, на столицу приходится 21,1% участников Конкурса. В топ-5 регионов также входят Санкт-Петербург (8%), Московская область (6,7%), Свердловская область и Краснодарский край (по 3,2%)», — отмечает руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была организована по инициативе Президента России. Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурс призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон «Лидеров России» стартовал год назад и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.
Участвовать во втором сезоне конкурса «Лидеры России» могут лица без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности. Финалисты получают по 1 млнрублей на выбранную программу обучения. Победители Конкурса получают в персональные наставники лучших управленцев страны. Также из числа победителей отбираются участники специальной «программы развития кадрового управленческого резерва» РАНХиГС.
Заявки на конкурс принимаются до 24 октября.
Зарегистрироваться можно на сайте – https://лидерыроссии.рф
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