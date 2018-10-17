Приморские спасатели успешно ликвидировали аварии на газовой станции

Аварии были учебными, а проведенная работа – вполне реальной

Работа на любом производственном объекте неразрывно связана с угрозой травматизма и аварийности, поэтому главной задачей предприятия становится предупреждение чрезвычайных ситуаций. И здесь компаниям не обойтись без квалифицированной работы спасателей – в этом убедился корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог», присутствовавший на аттестации нештатного аварийно-спасательного формирования Приморского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск».

Сейчас на Востоке России в рамках Восточной газовой программы, которую реализует ПАО «Газпром», активно формируются новые центры газодобычи и единая система транспортировки газа. Они обеспечат поставки газа потребителям регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Активное участие в этом проекте принимает ООО «Газпром трансгаз Томск». Поэтому необходимость нештатного аварийно-спасательного формирования очевидна. Список нештатных ситуаций, которые могут возникнуть на линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) достаточно широк. Любое потенциальное происшествие должно быть максимально быстро ликвидировано на объекте, а возможным пострадавшим – оказана первая помощь. Именно поэтому на базе Приморского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» работает НАСФ - нештатное аварийно-спасательное формирование.













ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. В составе общества 26 филиалов, в том числе - 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, среди которых и Приморское ЛПУМГ, расположенное возле села Баневурово Уссурийского городского округа. «Газпром трансгаз Томск» выполняет важную роль в реализации Восточной газовой программы, цель которой – создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения.

На днях команда спасателей доказала свой профессионализм. Во время проведения проверки соответствия обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации, и готовности нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) Приморского ЛПУМГ к аварийно-спасательным работам коллективу пришлось столкнуться с обширным перечнем испытаний. Сотрудники компании тушили учебный пожар, работали в зоне условного воздействия электрического тока и на реальных высотных конструкциях, извлекали пострадавших из-под завала и искореженного автомобиля, оказывали им первую помощь. И несмотря на то, что вводные в ходе учений были всего лишь имитацией аварий, навыки применения оборудования, инструментов и слаженность командной работы не оставила сомнений – в случае возникновения реальных угроз НАСФ способно ликвидировать их последствия.

Командир нештатного аварийно-спасательного формирования Приморского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Андрей БЕЛОВ отметил, что к таким результатам команда шла путем долгих тренировок. В течение трех лет формирование проводило ежемесячные теоретические занятия, чтобы подготовиться к учениям. В марте спасатели выезжали на обучение в Хабаровск, где с ними работали наставники из учебного центра ПАО «Газпром» (д. Хволово, Московская область) по программе дополнительного профессионального образования «Организация и ведение поисково-спасательных работ.

– Все спасатели нештатного формирования имеют основную специальность и должность. При подборе команды мы ориентировались на специфику профессий. В нашем формировании есть слесари, электромонтеры, связисты, водители, а руковожу ими я – инженер. Также при формировании команды мы учитывали не только физические данные, но и морально-психологические качества сотрудников. На спасателей возложена большая ответственность, в любых условиях мы должны быть уверены в каждом. По итогам проверки готовности НАСФ можно с уверенностью сказать – наша команда не подвела, и все достойно справились с поставленными задачами, – рассказал командир внештатного аварийно-спасательного формирования Приморского ЛПУМГ.

Такого же мнения придерживается и начальник специального отдела ООО «Газпром трансгаз Самара» Юрий ЗАХРЯПИН, назначенный руководителем экспертной группы объектовой комиссии

Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей ПАО «Газпром».

– Формирование Приморского ЛПУМГ продемонстрировало грамотные действия при выполнении широкого перечня поисково-спасательных работ, и мы убедились, что команда прекрасно обучена, выполняет свои задачи уверенно, а также хорошо укомплектована. Особое внимание хочу обратить на качество медицинской подготовки: мне не единожды приходилось проводить аналогичные проверки и присутствовать на других учениях. Могу с уверенностью констатировать, что уровень подготовки спасателей Приморского филиала очень высок. Нештатное аварийно-спасательное формирование готово к выполнению поставленных перед ним задач. Мы будем ходатайствовать перед объектовой аттестационной комиссией о его аттестации, – заверил по завершении учений Юрий Захряпин.

На фото: Во время проведения проверки соответствия обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации, и готовности нештатного аварийно-спасательного формирования Приморского ЛПУМГ к аварийно-спасательным работам коллективу пришлось столкнуться с обширным перечнем испытаний - команда спасателей доказала свой профессионализм.

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Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.