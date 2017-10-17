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Ближайшей ночью во Владивостоке температура опустится до нуля
Днем температура поднимется до +8…+11 градусов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Во вторник, 17 октября, существенных изменений в погоде не наблюдалось, на большей территории Приморья было малооблачно и без осадков. На фоне повышенного атмосферного давления на севере края перемещался очередной фронтальный раздел и вызвал небольшой снег.
Во Владивостоке сегодня днем сохранилась солнечная погода, за фронтом вторглась холодная воздушная масса, усилился северный ветер и день показался прохладным, +8…+11 °С.
В ближайшие сутки погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления, сохранится малооблачная погода без осадков. Ночь под влиянием антициклона будет еще холоднее, −3…−15 °С, на побережье около 0 °С. Фон дневных температур существенно не изменится.
Завтра во Владивостоке без осадков. Ожидается понижение ночной температуры воздуха до −1…+1 °С, а дневная температура останется прежней.
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