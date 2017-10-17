Приморский проект вышел в финал интернет-проекта "Вдали от Столиц"

Проголосовать за проект можно в поисковой системе, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Проходящий сейчас в стране интернет-проект «Вдали от столиц», вышел на финишную прямую. Жюри определили 42 проекта, которые вышли в финал конкурса. По словам организаторов конкурса, среди участников интернет-проекта есть те, кто возрождает деревянное зодчество и организовывает фестивали поэзии, работает с учениками сельских школ и обучает детей естественным наукам, делает туристически привлекательными села и города, занимается благотворительностью и помогает пожилым людям, использует технологии для улучшения инфраструктуры отдельных домов и целого города, производит обувь и варит сыр, проводит бесплатные хоккейные тренировки, дает шанс начать новую жизнь и многие другие.

Из в Приморья в финал попал проект Натальи ХРИСТЕНКО из г. Фокино. Более 10 лет Наталья возглавляет интерактивный музей-мастерскую народных ремесел «Жар-птица». В музее работают познавательные экскурсии, гости могут поработать на гончарном круге или в кузнице, а также узнать об истории ремесленнических работ в стране и Приморском крае.

«Отдать свой голос за лучшие истории сможет любой желающий прямо в Google Поиске — победителей выберут сами россияне! Чтобы поддержать финалистов и дать шанс на победу самым вдохновляющим проектам, нужно ввести запрос «вдали от столиц» в поисковой строке и сделать свой выбор до 30 октября», - отметил Дмитрий Кузнецов, глава Google Россия.

Победители будут объявлены 2 ноября на мероприятии в Москве. Их проекты станут известны всей стране.