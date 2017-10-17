В туристической индустрии важен системный подход

Основой продвижения региона является создание положительного имиджа территории

Туризм в России – одна из развивающихся сфер экономики. Увеличивающийся межрегиональный туристический обмен и растущий поток иностранных граждан ставят во главу угла продвижение территории. Сегодня эта функция отдается в ведение туристско-информационных центров (ТИЦ), расположенных в каждом субъекте и отвечающих за информационное пространство, формируемое в регионах.

О том, как на туристических рынках позиционирует себя Приморье, деловой газете «Золотой Рог» рассказала директор АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» Дарья ГУСЕВА.

– В России существует стратегия развития туристической деятельности, которая предусматривает продвижение нашей страны на мировом туристическом рынке, – говорит Дарья Гусева. – Разумеется, продвигать Российскую Федерацию в целом можно и нужно, но опираясь на специфику территорий, каждый субъект формирует свою программу развития. Так, в нашем регионе есть государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», которая предусматривает продвижение края с учетом его туристических особенностей. И достижение целей этой программы ложится в основу деятельности нашего туристско-информационного центра.

– Основой продвижения региона как туристической дестинации является создание положительного имиджа территории. Как ТИЦ формирует его в Приморье?

– В вопросах продвижения дестинаций имидж играет немаловажную роль. Он формируется из нескольких показателей, в том числе и за счет комфортной информационной среды. Именно этим и занимается ТИЦ. Такая среда подразумевает не только установку знаков туристической навигации, информационные стойки в аэропорту, карты в автобусе, полиграфическую продукцию для туристов, но и консультации, которые мы даем по электронной почте, телефону или непосредственно в ТИЦ. Таким образом мы создаем комфортное информационное поле, которое закрепляет положительный имидж территории, продвигаемый на туристической мировой арене и внутреннем российском рынке.

– Если на туристическом рынке России Владивосток и Приморский край достаточно известны, то на мировой арене, даже в Азиатско-Тихоокеанском регионе территория по-прежнему остается малоизученной. Преодолевается ли этот информационный барьер?

– Благодаря международным событиям, которые проходят во Владивостоке, мы постепенно разрушаем эту информационную изоляцию. Этому процессу способствует участие региона в конгрессно-выставочных мероприятиях, которые проходят не только в Приморье, но и за его пределами, в том числе и странах АТР. Как показывает практика, чтобы привлечь внимание иностранной аудитории, необходимо ориентироваться на лидеров туристической отрасли и предлагать путешественникам именно то, что они хотят. Наш край стратегически ориентирован на азиатский рынок, поэтому если мы хотим выйти на него, необходимо понять, как Азия предлагает туристические продукты для Азии. Например, как Южная Корея позиционирует себя Китаю, Японии. И здесь дальневосточным регионам есть чему поучиться. Мало нарисовать матрешку на обложке, необходимо сделать полиграфическую продукцию в том формате, к которому привыкли туристы. Мы взяли за основу тенденции туристического рынка Азии и, судя по буклету, который был представлен на выставке JATA в Японии, создали новый тренд, в котором учли все особенности продвижения региона для азиатских путешественников. Этот буклет у нас разошелся на ура: впервые люди так массово и целенаправленно приходили к стенду за нашей полиграфией.

Работают на продвижение Приморья и особые режимы. Так, у иностранцев появилась возможность оформления электронных виз для посещения территории Свободного порта Владивосток. К сожалению, пока не все страны, граждане которых могут воспользоваться правом получения электронной визы, оценили эту возможность, но мы стараемся преодолеть этот информационный вакуум.

– Какие новые акценты в продвижении Приморского края наметились в последнее время?

– Одним из новых направлений туризма, которые мы продвигаем в Приморье, выступает гастрономический туризм. Он характеризует территорию, демонстрирует уникальные культурные особенности местных жителей и общества в целом. Гастрономический туризм в Приморье и вообще на Дальнем Востоке – это, прежде всего, морские деликатесы и дикорастущие растения и грибы. Перспективы у рынка хорошие, продукт уже есть, нам остается только продолжать заниматься продвижением, а местным жителям - активно включиться в работу по формированию разнообразия дальневосточной кухни. Гастрономический туризм может стать одним из брендов нашей территории, потому что у нас уже сложилась определенная культура изготовления местных морепродуктов. Для иностранцев это диковинка, как и для жителей неморских территорий России.

Другое интересное направление – это продвижение Приморского края как площадки для киносъемок. Мы заметили, что граждане стран АТР снимают про регион документальные программы, и даже в художественных фильмах мелькают панорамы Приморья. Пока таких кинопродуктов мало, но потенциал большой, ведь есть интерес. Поэтому сейчас мы хотим целенаправленно позиционировать Владивосток и Приморский край как отличную съемочную площадку, тем самым формируя кинематографический туризм. Помогает этому процессу и созданная не так давно кинокомиссия, с которой мы ведем плотное сотрудничество.

– ТИЦ сотрудничает с представителями бизнеса, которые предлагают туристические услуги, развивая государственно-частное партнерство. Какие формы сотрудничества с учреждением доступны приморскому бизнес-сообществу?

– Во многих регионах туристско-информационные центры выступают конкурентами туристическим компаниям потому, что продают маршруты, аккумулируя туристические потоки. ТИЦ Приморья отказался от этой практики и предоставляет свои площадки для игроков туристического рынка Приморья. Таким образом мы даем возможность развиваться нашим компаниям с учетом всех мировых тенденций, продвигая тем самым Приморский край. Именно поэтому у нас существуют механизмы взаимодействия с бизнесом и успешный опыт совместной работы.

Во-первых, все игроки туристического рынка имеют возможность представить на бесплатной основе свою полиграфическую продукцию на площадках ТИЦ. Безусловно, это касается только легальных компаний, поскольку мы таким образом обеспечиваем систему контроля и оценки качества турпродуктов. Во-вторых, каждый представитель туриндустрии может принять участие на условиях ГЧП в создании полиграфической продукции. Вложения бизнеса помогают увеличивать тираж издания, а также предоставляют читателю информацию о компании. Причем стать партнером может не только туроператар, но и ресторатор и отельер.

Также у представителей туриндустрии Приморья есть возможность принимать участие в конгрессно-выставочных мероприятиях также на условиях ГЧП. Так, при формировании стенда Приморского края рабочее место выделяется туркомпаниям региона. Те участники рынка, которые не могут присутствовать на выставках, получают возможность представить свою полиграфическую продукцию, которая распространится на мероприятии.

Еще одно направление сотрудничества, которое пока еще в начале пути, но имеет неплохие перспективы – это установка знаков туристической навигации, на которых будут обозначаться не только объекты показа, но и компании. С помощью таких знаков мы достигаем двух целей: информируем туристов и рекламируем участников туриндустрии. Но поскольку установка таких конструкций – муниципальная тема, проект еще требует согласования. Впрочем, отклик от участников туристического рынка уже есть – ряд компаний выразил готовность оплатить установку таких знаков.

– Какие цели стоят перед ТИЦ Приморья на ближайшие несколько лет?

– Туристическая сфера Приморья развивается динамично, поэтому перед нами стоят все более сложные задачи. По итогам прошлого года наш ТИЦ вошел в десятку лучших учреждений страны. И чтобы оставаться в лидерах, нам необходимо ловить волну туристических тенденций, постепенно наращивая потоки путешественников. В ближайшие несколько лет мы намерены достичь показателей в 12 млн туристов к 2025 году. И если раньше нам эта цифра казалась баснословной, то сейчас, когда мы успешно достигли отметки в 3 млн, мы понимаем, что сможем к ней приблизиться.

Помимо увеличения количества туристов важен рост и других показателей. Так, мы будем совершенствовать информационную среду и хотим увеличить количество устанавливаемых в крае туристско-информационных знаков до 50 в год, продолжим повышение качества сервиса за счет ежегодной аттестации не менее 50 гидов-переводчиков. На повестке дня остается расширение пула мероприятий уровня Тихоокеанского туристического форума, увеличение заходов круизных лайнеров и рост количества фам-туров.

Досье "Золотого Рога": С 1 августа 2017 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому въехать на территорию России иностранные граждане теперь могут по упрощенному визовому режиму. В список государств, граждане которых могут воспользоваться правом получения электронной визы, вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония. С начала действия режима Приморье по новой схеме посетили уже 1539 человек. Наиболее активными пользователями нового механизма стали жители Китая и Японии. Благодаря нововведению в регионе также смогли побывать граждане Индии, Сингапура, Ирана, Алжира, Саудовской Аравии. В октябре перечень государств, граждане которых уже воспользовались электронной визой пополнился: первопроходцы появились среди жителей Северной Кореи, Мексики, Турции, Кувейта.

Наталья КОМИССАРОВА.