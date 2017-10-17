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Приморцев приглашают насладиться хрупкой красотой бабочек…
Общение с природой – залог правильного развития ребенка. Тесное взаимодействие с флорой и фауной расширяет кругозор детей, развивает воображение, стимулирует любознательность. Не менее важно то, что при контакте с представителями животного мира у юных натуралистов развивается способность к сопереживанию и сочувствию. Именно поэтому детские туры, позволяющие ребенку окунуться в мир природы столь популярны. Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы таких продуктов на рынке туристических услуг становится больше.
Когда осень уже полностью вступила в свои права и с каждым днем становится все холоднее, во Владивостоке есть возможность окунуться в теплое тропическое лето и познакомиться с экзотическими обитателями Дома бабочек. В нескольких залах этого оазиса созданы условия, максимально приближенные к комфортной среде обитания этих хрупких насекомых. Работники Дома бабочек рекомендуют не одеваться в теплую одежду, а в день посещения предпочесть яркие футболки, чтобы привлечь внимание крылатых красавиц.
Бабочки свободно летают по залу, поэтому гостей просят быть осторожными, чтобы случайно не наступить на насекомое. Время пребывания и фотосъемка не ограничены: дети и взрослые могут фотографироваться с тропическими обитателями круглый год. Кроме бабочек в учреждении есть экспозиция с редкими видами ящериц и черепах. Наилучшее время для посещения – первая половина дня, поскольку именно в это время обитатели Дома бабочек наиболее активны и можно наблюдать перерождение куколок – юные гости особенно интересуются именно этим процессом.
…и окунуться в добрый мир ручных животных
Прогулка по зоопарку всегда доставляет детям удовольствие. Но в последнее время все большую популярность набирает принципиально другой формат: так называемые «контактные зоопарки». Теперь животные не сидят в клетке, будучи полностью отгорожены от человека, их можно не только рассматривать издалека, но и вступить в непосредственный контакт: заходить к в вольеры, гладить и кормить.
Во Владивостоке расположено несколько контактных зоопарков, которые предлагают посетителям пообщаться с мини-пигами, кроликами, ежами, морскими свинками, совами и другими животными. Обитатели зоопарка не боятся посетителей, с удовольствием дают погладить себя и едят с рук. От столь тесного взаимодействия с животными остаются в восторге не только дети, но и сопровождающие их взрослые.
Тем не менее, гостям контактного зоопарка следует быть осторожными и не относиться к зверям потребительски. Не нужно хватать животное за хвост или сажать себе на шею ради эффектного снимка. Несмотря на то что ласковые и пушистые обитатели контактных зоопарков не представляют для человека опасности, у них есть зубы и когти. Даже такие маленькие и безобидные животные, как кролики, достаточно сильно могут искусать особо надоедливого посетителя.
Наталья КОМИССАРОВА.
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