Хоть залейся!

Приморские целебные воды отличаются разнообразием и широким спектром медицинских показаний

Минеральные воды с различными свойствами, являющиеся эффективными природными лечебными средствами, составляют особое богатство Приморья, и государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы предусматривает их защиту и повышение использования с целью оздоровления людей.

Сегодня трудно представить даже небольшой наш продовольственный магазин с широким ассортиментом товаров, в котором не было бы нескольких видов минеральной воды в привычной уже пластиковой упаковке объемом 0,5, 1,5 и 2 литра. И, что характерно, в основном это воды из местных источников, разлитые и доставленные от приморских производителей.

Приморская - лучше!

Продавец Елена РОЗИНА с рынка на кольце улицы Третьей Рабочей отмечает, что, конечно, есть свой покупатель и у кавказских «Ессентуков», которые присутствуют у нее в ассортименте, но для нашего потребителя это уже другой ценовой сегмент. С другой стороны, по ее мнению, наша приморская вода даже лучше. Взять ту же «Таежную жемчужину» из Кировского района, которая сегодня стала особенно популярна, или вода «Лотос», которая, говорят, очень многим хорошо помогает. Впрочем, у каждого покупателя свои пристрастия и свои биологические особенности, определяющие степень полезности для него той или иной минералки. Поэтому - каждому свое, и насколько позволяет «прихожка» торгового бутика, здесь представлено определенное разнообразие предлагаемых минвод.

Знакомство с ассортиментом показывает, что он здесь, несмотря на малую площадь, заметно выше «сельмаговского». К упомянутым уже - знаменитая «Ласточка», «Шмаковская», «Медвежка». Здесь же разнообразная линейка товара предприятия «Славда»: газированная и негазированная «Монастырская», напитки на основе минеральных вод - уже хорошо знакомые многим «Буратино», «Тархун», «Спорт» и другие и новые - «Ананас-кокос» и «Штрудель».

Досье "Золотого Рога": На самом деле, на оптовом рынке Приморья, а соответственно, и в рознице сегодня присутствует довольно широкий спектр предложения покупателям минеральных вод из-за пределов Приморского края. Начиная от отечественных - камчатских и забайкальских - до вод из Грузии и Армении, Японии и Франции, Италии и Великобритании. Безусловно, есть в торговой сети края и минеральные воды и из соседнего Хабаровского края. Но и оттуда оно заметно скромнее. Привозная вода существенно дороже и существенно уступает местной в борьбе за рынок. С другой стороны, приморские минеральные воды тоже оказываются интересны для иностранных потребителей. Известно, что компания «Славда» уже давно поставляется свою продукцию в КНР. Правда, иностранный потребитель еще не успел стать ее яростным поклонником, и конкурентное преимущество на чужом рынке тоже пропадает.

Стоит отметить, что соотношение цена - качество в ассортименте минеральных вод на нашем рынке сегодня не имеет прямой зависимости. Вполне заурядная минеральная вода, привезенная из-за тясячекилометровых далей, может предлагаться намного дороже, чем довольно хорошая по составу местная. Просто на ценах сказываются и повышенные транспортные расходы, и нередко более высокие амбиции производителей минводы известных брендов. Чтобы не попадать впросак, потребителю необходимо хотя бы элементарно разбираться в минеральной ценности предлагаемого ему продукта.

Как еще отметила продавец Елена, разнообразие приморских минеральных вод на самом деле намного выше, чем сегодняшний ассортимент любого из магазинов, торгующего этим лечебным товаром. Просто не все, что лежит буквально у нас под ногами, сегодня востребовано. А некоторые источники находятся в глухой уссурийской тайге, где наиболее отчаянные сторонники лечения водами месяцами живут в отшельничестве, принимая целебные теплые ванны.

Вода ГОСТ не точит

Известно, что под «минеральными водами» подразумевается, продукт, содержащий биологически активные компоненты соответствующие современным бальнеологическим нормам и обладающий лечебными и лечебно-профилактическим эффектами. Минводы могут быть минерализованными и пресными, то есть минеральными природными питьевыми водами. Их качество определяется ГОСТом «Воды минеральные природные питьевые», и их благотворное воздействие на организм человека при рекомендуемом лечении устанавливается бальнеологическим заключением.

В начале этого года ученые Тихоокеанского института географии ДВО РАН закончили работу над комплексной инвентаризацией приморских минеральных вод. И, как ими было установлено, потенциал имеющихся месторождений в лучшем случае используется всего на 10-30%. При этом формально на сегодня имеется более ста источников с очень широким разнообразием по минеральному составу и содержанию газов. И в основном минводы края подразделяются на: углекислые, азотные термальные и азотно-метановые повышенной солености. Их география в основном привязана к горной системе Сихотэ-Алиня, сформировавшейся в далекой мезозойской эре.

Западные склоны и предгорья Сихотэ-Алиня являются «родниковыми» для холодных углекислых вод с температурой 4-12°С. Здесь в частности располагается наиболее знаменитое Шмаковское месторождение минеральных вод, которое имеет ряд выходов (около десятка) несколько отличных по минеральному составу. Его потенциал - около 2,5 тысяч кубометров воды в сутки. Еще в советское время на базе этого месторождения появилась шмаковская курортная зона. И сегодня здесь по-прежнему действуют и пользуются популярностью несколько приличных санаториев. Отсюда развозится по городам и весям имеющая богатую историю вода «Ласточка», которую промышленно разливают аж с 1913 года.

Особенности этих лечебных вод, относимых к нарзанам, в том, что они гидрокарбонатные смешанного катионного состава, в них наблюдается повышенное содержание железа и по уровню минерализации, до 7500 мг/дм3, они относятся к столовым и лечебно-столовым. В настоящее время в крае в целом известно около 80 выходов таких вод.

На восточных склонах Сихотэ-Алиня в основном встречаются источники азотных термальных вод. Если в своих глубинных резервуарах они имеют температуру от

+ 60°С в районе Чистоводненского месторождения на реке Киевке и до +80°С на севере края в районе реки Амгу, то на выходе к поверхности - температуру всего около

+ 20-34°С. Эти воды особенно комфортны, и их можно успешно применять для бальнеологических целей.

Значительная оторванность от потребителей отрицательно влияет на востребованность этого интересного потенциала минеральных вод. Небольшая краевая специализированная больница «Чистоводное», работающая на этом ресурсе, вряд ли способна в ближайшие годы повысить эффективность его использования. Известно, что вблизи ее имеется семь выходов щелочно-известково-углекислых термальных источников с дебитом 41,5 тыс. литров в сутки. Используется же только часть из них - выходы, находящиеся в Нижней части месторождения.

Амгинские источники также до сих пор используются в основном стихийно, хотя на их базе долгое время работал небольшой филиал тернейской районной больницы.

Кавказ «отдыхает»

На юге Приморья, вблизи побережья, сосредоточены месторождения азотно-метановых вод повышенной солености. Они имеют разные свойства и делятся на воды гидрокарбонатного натриевого либо гидрокарбонатного натриево-кальциевого состава с уровнем минерализации 1-10 г/дм3 и воды хлоридного натриево-кальциевого (с преобладанием кальция) и смешанного катионного состава с уровнем минерализации 35-65 г/дм3, являющиеся уникальными и ценными для бальнеотерапевтического лечения.

Специалисты считают, что потенциал этих вод также пока слабо востребован и может в какой-то степени послужить для развития ввозного туризма с лечебными целями. Однако для этого требуются серьезное обустройство месторождений и создание при них хорошей обслуживающей туристов инфраструктуры.

Ученые владивостокского филиала НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения отмечают, что по своему разнообразию химического состава приморские минеральные воды сегодня на равных могут соперничать с известными месторождениями Прибайкалья, Кавказа и Европы. Но их изученность все еще недостаточна, а тем более - широкое использование для санаторно-курортного лечения. Многие источники и месторождения эксплуатируются нерационально, без соответствующей аттестации продукции, контроля и прочее. И это притом, что водный бизнес в Приморье довольно развит, но тяготеет к простой питьевой воде, которая, вероятно, менее хлопотна при добыче и более доходна, нежели минеральная.

Принципиально возможности развития бизнеса на основе минеральных вод в крае довольно высоки, но с условием, что он будет предлагать привлекательный и разнообразный комплекс услуг. Исключительно медицинские услуги представляются нерентабельными или малорентабельными при довольно высоких затратах на создание необходимой инфраструктуры.

Безусловно, интересны возможности реализации экспортного потенциала приморских минеральных вод при ориентации на ближайшие страны. Тем более что, как отмечают специалисты, реальная исследованность прогнозных ресурсов приморских минвод сегодня составляет всего несколько процентов, а буквально по-соседству проживает несколько сот миллионов потенциальных потребителей.

ВАЖНО

Источники надо беречь

Специалисты отмечают, что в настоящее время на приморских месторождениях минеральных вод вредное антропогенное воздействие практически не отражается. Однако угрозы существуют. Это и вероятные «просачивания» коммунальных стоков и последствия сельскохозяйственной деятельности, и возможные техногенные случайности. То есть источники от всего этого надо серьезно беречь, чтобы сохранить высокое качество наших минеральных вод.

Стоит отметить, что при довольно бережном отношении самих приморцев к этим в некоторых случаях бесхозным источникам, был, например, нехороший прецедент. В начале «нулевых» годов, когда компания «Славда» приступала к освоению источника Шмаковского месторождения вблизи сопки Медвежьей, было зафиксировано злоумышленное загрязнение источника, который в дальнейшем все же удалось очистить.

Пожалуй, наиболее важно, чтобы источники приморских минеральных вод не подвергались опасности различных загрязнений. Для этого необходимо полностью исключить их бесхозность и бесконтрольность.

На фото: Владивостокские магазины сегодня предлагают огромное количество минералки. Но по мнению продавцов, многие предпочитают свою родную - приморскую. Фото автора.

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.