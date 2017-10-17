Туристы подсели на колеса

Поездка на автомобиле по Приморью - это всегда настоящее приключение

Автотуризм в Приморье с каждым годом набирает все большую популярность. Путешествие на автомобиле позволяет сформировать маршрут и график, и каждый турист может составить индивидуальную программу и выбрать достопримечательности, попадающиеся ему в дороге, по своему вкусу.

Меры государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы позволили значительно увеличить туристический обмен между Приморьем и Хабаровским краем, а развитая инфраструктура трассы А370, связывающие две столицы, создает привлекательные условия для автопутешествия.

Поездка на автомобиле даже по Приморскому краю - это всегда маленькое, а если конечной целью выступает Хабаровск, то это становится уже полноценным путешествием и к его подготовке стоит подойти ответственно. Владивосток от столицы Дальнего Востока отделяют более 700 км, и многочасовой путь потребует подготовки автомобиля и туристической группы. Впрочем, сама дорога пролетит незаметно – состояние дорожного полотна близко к идеальному, поэтому маршрут будет пройден «с ветерком», если туристы решат любоваться на красоты двух субъектов исключительно из окна.



























Трасса «Уссури» основательно обросла придорожной инфраструктурой. Автопутешественник не испытает проблем ни с бензином – АЗС попадаются практически каждые 50 км, ни с мелким ремонтом – отыскать шиномонтаж не составит труда. На трассе довольно высока и плотность кафе, гостиниц и мелких магазинов. Федеральная автомобильная дорога А370 «Уссури» протяженностью 760 км связывает Владивосток с трассой «Амур», которая проходит по территории Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. Поэтому жаждущий автоприключений турист может продолжить свое путешествие по регионам России.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото Анжелики ГРИДНЕВОЙ.