Владивосток встретил молодежь всех континентов

Порядка 100 иностранцев приехали на региональный молодежный фестиваль

Во Владивостоке прошел первый этап Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В нем приняло участие порядка 200 человек из пяти регионов Дальневосточного федерального округа и 51 страны мира, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Страны очень интересные, однако к нам не прилетели наши привычные соседи: китайцы, корейцы и японцы. Зато есть представители стран Европы, Южной Америки, Африки и других. По спискам приехали представители почти всех континентов, кроме Австралии и Океании», - рассказал директор Центра содействия развитию молодежи Приморского края Сергей МАТЛИН.

Владивостокский этап был организован департаментом по делам молодежи администрации края и прошел в преддверии основного фестиваля, который открылся 15 октября в Сочи. Региональная программа фестиваля молодежи во Владивостоке началась в ДВФУ, там всех ребят приветствовал врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО.

«Я рад приветствовать вас в Приморье! Вы наше будущее – кто-то из вас станет врачом, кто-то заслуженным деятелем науки, кто-то возглавит огромную корпорацию. Но все вы живете на этой земле, и ваша главная задача – научиться жить мирно», – подчеркнул врио главы региона.

За время пребывания в Приморье гости регионального фестиваля, приняли участие в пленарных сессиях и в работе тематических площадок, где обсудили актуальные вопросы, связанные с экологией и местом молодежи на мировой арене. Также участникам показали кампус ДВФУ, Приморский океанариум, для них провели экскурсию по городу и акватории Владивостока.

Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября.

Приветствуя участников фестиваля, глава государства отметил, что Россия уже дважды принимала всемирный праздник молодежи – в 1957 и 1985 годах. По словам Владимира Путина, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стал самым представительном за всю его историю.





















Иван КРЫШАН. Фото автора.