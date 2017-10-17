Александр Кайданович: "Приморье стало "воротами в Россию" для участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов"

Регион впервые в истории принял гостей крупнейшего мирового молодежного мероприятия

В эти дни в Сочи проходят мероприятия 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который впервые с 1985 года проводится в нашей стране. Россия предложила уникальный формат фестиваля: участников ВФМС-2017 принимают сразу 16 городов, в число которых вошел и Владивосток – здесь при поддержке департамента по делам молодежи Приморского края 15-17 октября прошел региональный этап фестиваля.

Однако молодые приморцы не только принимают делегации из других регионов и стран, но и сами участвуют в центральных мероприятиях фестиваля в Сочи. О роли молодежи региона в подготовке и проведении 19-го Всемирного Фестиваля молодежи и студентов Деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор департамента по делам молодежи Приморского края Александр КАЙДАНОВИЧ.

На приморцах – большая ответственность

- Александр Юрьевич, спустя почти 30 лет Всемирный фестиваль молодежи и студентов вернулся в Россию. Поехали ли в Сочи представители приморской молодежи?

- Приморский край на ВФМС-2017 представят 56 человек. Они отправились в Сочи 14 октября. Отбор в делегацию Приморского края был достаточно жестким – на участие в фестивале было подано более 550 заявок, то есть конкурс составил почти 10 человек на место. Надеюсь, что региональному подготовительному комитету фестиваля удалось выбрать самых достойных: тех, кто уже работает на развитие Приморского края – каждый в своей сфере деятельности. Я уверен, что участие в фестивале позволит им получить новые навыки, чтобы в будущем сделать еще больше полезных дел для Приморья. Полезным будет и сам факт участия приморцев в крупном международном мероприятии – опыт организации таких мероприятий точно будет востребован в нашем регионе.

На фестиваль отправились представители крупнейших молодежных организаций Приморского края, таких как краевые студенческие отряды, отделение Российского союза молодежи, Приморский союз КВН. Причем это не руководители данных организаций, многие из участников приморской делегации стали по-настоящему новыми лицами. Подчеркну, что все, кто подал заявки на участие в Фестивале, большие молодцы!

- Участвуют ли в проведении 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов приморские волонтеры?

- Еще 9 октября в Сочи вылетели 100 волонтеров из Приморского края, которые будут обеспечивать организацию мероприятий Фестиваля. Кстати, по численности волонтеров мы занимаем пятое место среди регионов России, причем количество тех, кто был готов стать волонтером на этом празднике, было в несколько раз больше.

Приморские волонтеры сопровождают российские и иностранные делегации участников, обеспечивают работу медиацентра, участвуют в организации церемоний открытия и закрытия фестиваля, выдают экипировку и аккредитовывают участников, волонтеров и гостей, а также решают целый ряд других важных задач. Предварительно все волонтеры прошли обучение: им рассказали об истории фестиваля, о специфике работы с иностранными гостями, а также познакомили с программными моментами. У каждого из ребят будет восьмичасовой рабочий день, а в свободное от работы время волонтеры смогут принимать участие в других мероприятиях фестиваля.

Кроме того, еще 30 волонтеров будут обеспечивать проведение региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Приморском крае. Их главная задача – продемонстрировать гостеприимство не только нашего региона, но и России в целом, создать комфортные условия для участников фестиваля.

Яркие воспоминания

- Впервые в истории Всемирного фестиваля молодежи и студентов его участников принимает не один, а сразу несколько городов. Какую программу предложил гостям Фестиваля Приморский край?

- С 15 по 17 октября наш регион принимает 200 участников Фестиваля: в число 16 российских городов, где побывают гости мероприятия, по решению оргкомитета включен и Владивосток. Из этих 200 человек половина приедет на Фестиваль из иностранных государств – это представители почти всех континентов, включая Латинскую Америку и Африку. Еще 100 человек представляют разные регионы России. Все они рано утром 15 октября прибыли в Приморье, а 17 октября должны присоединиться к основным мероприятиям ВФМС-2017 в Сочи. То есть Приморский край станет лицом России для тех иностранных участников Фестиваля, которые приедут во Владивосток.

У каждой региональной программы был свой определенный вектор, в и нашем случае главной темой стала «Образование и наука». Прибывшие во Владивосток участники Фестиваля были размещены в кампусе ДВФУ. Мы постарались сделать региональную программу Фестиваля максимально насыщенной, решив при этом ряд стратегических задач, главные из которых – познакомить гостей с регионом, в котором мы живем, дать возможность пообщаться с приморской молодежью. В рамках региональной программы было предусмотрено несколько тематических площадок, посвященных вопросам экологии и климата, освоения Арктики, международным отношениям, СМИ. Также состоялась встреча с молодежью национальных объединений Приморского края.

- Осталось ли у участников время для экскурсий по Владивостоку?

- Культурная программа предусматривала посещение участниками фестиваля Приморского океанариума, а также Всероссийского детского центра «Океан», где проходит профильная смена, связанная с наукой и инновациями. Кроме того, гостям были предложены обзорная экскурсия по Владивостоку и морская прогулка. Думаю, нам удалось добиться того, чтобы прибыв в Сочи и присоединившись к общефестивальной программе, они сохранили самые яркие и теплые воспоминания о Приморском крае. Кстати, церемония открытия ВФМС-2017 транслировалась его участникам, находящимся во Владивостоке, в прямом эфире.

О Приморье узнает весь мир

- Насколько активно молодежь Приморья помогала в организации региональных мероприятий Всемирного фестиваля молодежи и студентов?

- Еще в декабре 2016 года в Приморье начал работу региональный подготовительный комитет 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В комитет вошли представители ведущих молодежных объединений региона – отделения «Российского союза молодежи», нескольких волонтерских организаций, студенческих отрядов, молодежных структур политических партий, других организаций. Решение о составе делегации Приморского края на ВФМС-2017 принималось именно этим комитетом.

Кроме того, молодежь края активно участвовала в подготовке региональной программы фестиваля. Нашим стратегическим партнером в этой части стал Дальневосточный федеральный университет и молодежные организации, которые там работают, в том числе ассоциации иностранных студентов, обучающихся в ДВФУ. Организацией тематической площадки «Голоса 21-го века: молодежь и мировая повестка», также состоявшейся на базе университета в рамках региональной программы ВФМС, занимались представители «Модели ООН на Дальнем Востоке».

- Поспособствует ли участие во Всемирном фестивале продвижению информации о Приморском крае за рубежом?

- Да. На территории главного медиацентра фестиваля в Сочи будет работать большая интерактивная экспозиция Приморского края, которая расположится на 44 квадратных метрах. Ее посетители смогут познакомиться с главными брендами региона – от Дальневосточного федерального университета до дальневосточного леопарда, от «Приморского кольца» до Приморского океанариума. Кроме того, участники Фестиваля получат значки и магниты с символикой нашего края.

- Каких результатов вы ожидаете от участия делегации Приморского края в ВФМС-2017?

- Конечно, фестиваль – это не экономический форум, результат которого измеряется количеством заключенных соглашений или реализованных проектов. Но такие мероприятия могут дать нечто большее: например, в 1957 году Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который прошел в Москве, открыл нашу страну миру с новой стороны. Сегодня участники ВФМС из Приморья – это своего рода послы Приморского края, которым предстоит представить наш край на международном уровне. А еще я очень надеюсь, что приморские ребята пообщаются не только с участниками ВФМС из других регионов и стран, но и подружатся между собой. А итогом станут совместные мероприятия и проекты уже в Приморском крае.

Досье "Золотого Рога": Всемирный фестиваль молодежи и студентов проводится с 1947 года. В программу фестивалей входят спортивные соревнования по различным видам спорта, политические семинары и дискуссии, концерты, массовые празднества, а также обязательное красочное шествие делегаций. В нашей стране ВФМС проводился дважды – в 1957 и 1985 годах. XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 в Сочи. Его участниками станут более 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира. Помогать в проведении мероприятия будут 5 тыс. волонтеров. Праздник мирового молодежного сообщества объединит молодых лидеров в различных сферах: представителей НКО, молодежи, достигшей успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучших представителей студенчества, соотечественников и иностранцев, интересующихся российской культурой.

На фото: Директор департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович: Сегодня участники ВФМС из Приморья – это своего рода послы Приморского края, которым предстоит представить наш край на международном уровне. Фото автора.

Александр САЛКОВ.