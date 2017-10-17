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Делаем "Благое дело" вместе

17 Октября 2017, 10:15 | Приморье

Сотрудники компании «МегаФон» и журналисты стали участниками открытого урока арт-терапии, которые некоммерческая организация «Благого дела» регулярно проводит для учащихся специальной коррекционной школы-интерната №1 г. Владивостока. Встреча прошла в мастерской организации, занимающейся социально-психологической адаптацией детей и молодежи, страдающих ментальными заболеваниями.  В этот раз воспитанники «Благого дела» вместе со взрослыми расписывали керамические игрушки и сувенирные изделия, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Уже почти 11 лет художники, дизайнеры и керамисты Владивостока на базе автономной некоммерческой организации (АНО) «Благое дело» занимаются с детьми и молодыми людьми с особенностями развития. При помощи профессионалов-волонтеров ребята осваивают виды творчества: изготавливают и расписывают игрушки, изделия из глины. Уже 4 года добровольческий проект поддерживает компания «МегаФон» - сотовый оператор выделяет средства на покупку материалов и оборудования.

«Воспитанники коррекционной школы-интерната – частые гости в нашей мастерской, и мы всегда им рады, ведь арт-терапия очень важна для особенных детей, - она помогает пережить особые эмоции и поднимает самооценку, - отмечает Геннадий Антропов, директор АНО «Благое дело». --  Но эти ребята – не единственные, с кем мы занимаемся: подобные уроки мы постоянно проводим и в обществе инвалидов Первомайского района г. Владивостока, и для ребят из инклюзивной театральной студии, часто выезжаем – в Артемовскую коррекционную школу-интернат, на специальные уроки, проводимые в Уссурийском ландшафтно-историческом парке «Изумрудная долина». Конечно, расход материалов очень большой, нам всегда нужны кисти, краски, глазури и еще множество вещей. Мы очень рады, что наш добровольческий проект поддерживают волонтеры, администрация Приморского краевого художественного колледжа и «МегаФон».  На средства, которые выделяет компания, мы можем приобретать материалы и оборудование, выбирая то, что нам особенно необходимо в конкретный момент».

В открытом уроке принял участие Александр Минайчев, выпускающий редактор портала «Собеседник» (г. Москва), который находился  во Владивостоке в рамках федерального медиатура «Добро начинается с тебя», цель которого – дать возможность журналистам  посетить различные мероприятия в рамках благотворительных проектов «МегаФона» по всей стране, взять эксклюзивные интервью у участников проектов, побеседовать с экспертами на острые социальные темы, своими глазами увидеть, как устроена благотворительность в разных уголках России и рассказать об этом читателям и зрителям.

Также в уроке арт-терапии принял участие Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон».

«Такие люди, как Геннадий Антропов, делают нашу жизнь добрее и лучше, -- говорит он. -  Мы рады, что можем помочь ему и его коллегам в развитии и социальной адаптации инвалидов и молодых людей с особенностями развития».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Благое дело  Мегафон 



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