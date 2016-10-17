Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Волонтеры из Владивостока очистили берег на мысе Песчаном
17 Октября 2016, 20:40 | Приморье
16 октября команда волонтеров из семи человек, организованная "Новым Акрополем во Владивостоке", отправилась на мыс Песчаный, чтобы очистить берег от последствий летнего отдыха многочисленных туристов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
"Честно говоря, количество участников с трудом соизмерялось с задачей, но в очередной раз убеждаешься, что вместе мы можем многое. И хотя не все побережье мы смогли очистить, но большая часть мыса освобождена от мусора. Всего было собрано около 130 мешков. Печально, что эта ситуация имеет многолетнюю историю, и кардинального решения пока нет. Из года в год приезжают, отдыхают, оставляют. Местные жители от безысходности - просто закапывают или частично сжигают. Поэтому берег – увы, это сплошные захоронения мусора разной степени давности. И подобная ситуация не только здесь, но и на многих берегах и в зонах отдыха", - рассказала "Золотому Рогу Юлия Морозова (Новый Акрополь во Владивостоке).
Это не последняя акция, команда волонтеров приглашает всех желающих принять участие в следующих субботниках.
Автор:
Новости тематики
- Волонтеры из Владивостока очистили берег на мысе Песчаном
- Не вся земля в санаторно-курортной зоне Владивостока выделяется законно
- В Форуме "Природа без границ" во Владивостоке примут участие более 500 экспертов-экологов
- Для экологической акции на мысе Песчаный активисты ищут волонтеров и спонсоров
- В Приморье создано первое школьное лесничество (фото)
- Во Владивостоке обсудили правовые вопросы сохранения амурского тигра
- Молодого тигра зафиксировал автомобильный видеорегистратор в Артеме
- В Приморье "крестником" Юрия Дармана стал леопард Смелый
- Сихотэ-Алинский заповедник принял участие в Международном экологическом форуме
- В Приморье вручены награды за заслуги в деле сохранения тигра и леопарда
Новости раздела
- Волонтеры из Владивостока очистили берег на мысе Песчаном
- В "Благом деле" приняли участие журналисты Владивостока
- Приморские проекты вошли в тройку лучших в России по итогам Russian Event Award
- Приморцам не стоит предлагать взятку в патрульных автомашинах ДПС
- У Приморской игорной зоны появился нелегальный конкурент в Артеме
- Владивосток становится дальневосточной столицей ЛГБТ
- В эти выходные движение по Партизанскому проспекту во Владивостоке будет перекрыто
- Не вся земля в санаторно-курортной зоне Владивостока выделяется законно
- Родительская премия "Любимый педагог" вышел за рамки премии Приморского края
- В Приморье запретили сайт помогающий снизить таможенную стоимость товаров
Loading...
Loading...
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- Николаев возвращает себе Владивосток
- Во Владивостоке за "серую зарплату" оштрафовали более 1000 предприятий
- Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии
- Губернатора Владимира Миклушевского могут призвать в армию
- 50 работников одного из предприятий в Приморье объявили голодовку
- Приморцам не стоит предлагать взятку в патрульных автомашинах ДПС
- Стал известен размер материнского капитала на 2017 год
- Неправильный мед
- Дальний Восток захватывают тараканы-мутанты