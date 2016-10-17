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Волонтеры из Владивостока очистили берег на мысе Песчаном

17 Октября 2016, 20:40 | Приморье
16 октября команда волонтеров из семи человек, организованная "Новым Акрополем во Владивостоке", отправилась на мыс Песчаный, чтобы очистить берег от последствий летнего отдыха многочисленных туристов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
 
"Честно говоря, количество участников с трудом соизмерялось с задачей, но в очередной раз убеждаешься, что вместе мы можем многое. И хотя не все побережье мы смогли очистить, но большая часть мыса освобождена от мусора. Всего было собрано около 130 мешков. Печально, что эта ситуация имеет многолетнюю историю, и кардинального решения пока нет. Из года в год приезжают, отдыхают, оставляют. Местные жители от безысходности - просто закапывают или частично сжигают. Поэтому берег – увы, это сплошные захоронения мусора разной степени давности. И подобная ситуация не только здесь, но и на многих берегах и в зонах отдыха", - рассказала "Золотому Рогу Юлия Морозова (Новый Акрополь во Владивостоке).
 
 

 

 

 

 

 

 
Участники экологической акции поблагодарили всех, кто подарил свой воскресный день природе и помог организовать воскресник: турбазу «Плесы Песчаного» - за тепло и радушный прием, помощь в организации погрузки и предоставленную технику; Управление окружающей среды и природопользования Владивостока, гостиницу "Экватор" - за предоставленные пакеты и перчатки; Спецзавод №1 за содействие.
 
Это не последняя акция, команда волонтеров приглашает всех желающих принять участие в следующих субботниках.
 
 
 
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Теги: акция  экология 



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