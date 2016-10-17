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В "Благом деле" приняли участие журналисты Владивостока

17 Октября 2016, 18:00 | Приморье

Журналисты Владивостока стали участниками необычного мастер-класса: вместе с учащимися специальной коррекционной школы-интерната №1 они расписывали керамические изделия.  Встреча прошла в мастерской некоммерческой организации «Благое дело», занимающейся социально-психологической адаптацией детей и молодежи, страдающих ментальными заболеваниями, сообщает Деловая газета "Золотой Рог". 

Уже 10 лет автономная некоммерческая организация (АНО) «Благое дело» помогает детям и молодым людям с особенностями развития осваивать различные виды творчества. Художники, дизайнеры и керамисты Владивостока занимаются с ребятами изготовлением и росписью игрушек, сувениров, изделий из глины. С 2014 года компания «МегаФон» поддерживает добровольческий проект, выделяя средства на покупку материалов и оборудования. Встреча, которая прошла накануне, стала одновременно мастер-классом по росписи для журналистов краевого центра и сеансом арт-терапии для воспитанников «Благого дела» -  учащихся специальной коррекционной школы-интерната №1 г. Владивостока.

«Арт-терапия очень важна для особенных детей, - говорит директор АНО «Благое дело» художник Геннадий Антропов. - Погружение в творчество позволяет раскрыть собственные возможности людей с ограничениями по здоровью, повысить личную самооценку, пережить позитивные эмоции, недоступные в обычной жизни. При этом наш проект – сугубо добровольческий и все занятия с инвалидами проводятся на безвозмездной основе. Нам очень повезло, что нас поддерживают журналисты, волонтеры, администрация Приморского краевого художественного колледжа и «МегаФон». На средства, которые выделяет нам компания, мы можем приобрести оборудование и материалы - краски, кисти, глазури и еще множество полезных мелочей».

Досье "Золотого Рога": Автономная некоммерческая организация "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов "Благое дело" была зарегистрирована во Владивостоке 25 марта 2008 года и отметила в этом году свое 7-летие. Это социальный добровольческий проект, все работы участники проекта проводят на безвозмездной основе. Проект объединяет команду специалистов (керамистов, художников и дизайнеров), которые занимаются разработкой программ для развития творческих способностей людей с ограниченными возможностями. Приоритетным направлением является социально-психологическая адаптация инвалидов по зрению, детей и взрослых с отставанием развитии, поддержка семей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью, а также по развитию доступной арт-среды для людей с ограничениями по здоровью.

«Нашим ребятам очень понравилось последнее занятие в мастерской «Благого дела», - говорит директор специальной коррекционной школы-интерната №1 Андрей Смирнов. - Они здесь уже давно частые гости, но эта встреча была особенной. Журналисты Владивостока смогли создать теплую, дружескую атмосферу и наладить контакт с детьми. Вместе они сделали яркие, добрые, чудесные работы, которые будут напоминать нашим подопечным об этом вечере».

В мастер-классе также принял участие директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко. «Работа Геннадия Антропова и его коллег вызывает огромное человеческое уважение, - говорит он. - Содействуя социальной адаптации инвалидов, развивая детей и молодых людей, страдающих ментальными заболеваниями, они делают и мир вокруг, и каждого из нас лучше. Мы рады, что можем внести свой вклад в эту в эту «эстафету добра».

Досье "Золотого Рога": Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн.

Автор фото - Марина Божко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Мегафон  Благое дело 



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