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Казаки в Приморье смогут на законных основаниях защищать жителей и экологию края
В Приморье казаки смогут привлекаться к государственной службе. Разработка соответствующего законопроекта проведена при поддержке Губернатора края Владимира Миклушевского
По словам заместителя руководителя Аппарата Администрации Приморского края и атамана Уссурийского войскового казачьего общества Олега Мельникова, обсуждение вопроса о необходимости разработки законопроекта по возрождению и развитию казачества был начато еще в 2013 году.
«Губернатор края поддержал эту законодательную инициативу, призвав участников обсуждения серьезнее отнестись к разработке законопроекта. По его словам, закон должен реально помогать казачеству, давая ему возможность достойно работать и зарабатывать в регионе», - рассказал атаман.
Он отметил, что Совет по делам казачества при Президенте России подготовил соответствующие рекомендации по разработке проекта закона, взяв за основу лучший опыт субъектов федерации – казачеств на Дону и Кубани.
«Мы не хотели просто продекларировать развитие казачества, а сделать закон для жизни», - подчеркнул Олег Мельников.
Уже в октябре депутаты Законодательного собрания края намерены рассмотреть проект закона о развитии казачества в первом чтении. До настоящего времени в Приморье деятельность казачьих сообществ не регламентировалась законодательством.
В настоящее время в 8 субъектах ДФО, где дислоцируется УВКО, зарегистрированы 6 тысяч казаков. При этом на территории Приморского края проживают 1,5 тысячи казаков, а также действуют общественные казачества.
Предполагается, что с появлением нового закона казаки могут быть привлечены к несению государственной службы с получением соответствующей государственной поддержки - налоговых льгот и субсидий.
Казаки смогут применить свои силы в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС, охране объектов культурного наследия, общественного порядка, по борьбе с терроризмом, обеспечению экологической и пожарной безопасности и других.
«Одним из наиболее важных направлений, где смогут проявить себя казаки, считаю экологическую охрану. Важно защитить природное богатство края от загрязнения. Совместные экологические патрули с участием казаков принесут ощутимый эффект. Ведь, как показывает, практика других регионов, люди более охотно идут на контакт с казаками, слушают их», - обозначил Олег Мельников.
Оказанием членами казачьих обществ содействия органам исполнительной власти будет осуществляться на основании заключенных договоров между двумя сторонами.
По мнению представителей краевого департамента внутренней политики, принятие закона сможет простимулировать казачьи отряды более активно заниматься и патриотическим воспитанием молодежи. Уже сейчас казаки вносят существенный вклад в данное направление работы с населением.
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