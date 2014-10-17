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Специалистов для игорной зоны "Приморье" будут искать завтра на ярмарке
Завтра, 18 октября, в Артеме пройдет первая ярмарка вакансий специалистов, которые будут работать в развлекательных центрах игорной зоны «Приморье».
Ярмарка начнется в 11:00 в Артеме – в городском доме культуры (улица Ленина, 15).
Проводит мероприятие «Первая игровая компания Востока», которая в настоящее время завершает строительство первого развлекательного комплекса на территории игорной зоны. Его открытие планируется весной 2015 года.
Как сообщил исполнительный директор «Первой игровой компании Востока» Крейг Баллантайн, в ходе ярмарки вакансий планируется отобрать около 100 молодых специалистов. Уже в декабре начнется их обучение.
На начальном этапе в учебном центре будут подготовлены около 400 сотрудников по специальности «Крупье», а ближе к открытию пройдут тренинги для работников сферы гостеприимства и ресторанного бизнеса – барменов, официантов, администраторов, поваров и других.
«Отбирать и готовить специалистов мы будем из числа талантливой приморской молодежи, которая настроена на карьерный рост», - отметил Крейг Баллантайн.
Следующая ярмарка вакансий специалистов для игорной зоны пройдет в декабре во Владивостоке.
Напомним, ход строительства первого развлекательного комплекса в игорной зоне Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обсудил в сентябре с председателем совета директоров компании Summit Ascent Holdings Limited Лоренсом Хо.
«Мне приятно сознавать, что наша гостиница будет первой из открывшихся на этом курорте. Мы уверены в успехе этого проекта», - подчеркнул Лоренс Хо.
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