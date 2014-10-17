Чего ждать от ЕГЭ приморским выпускникам в 2015 году?

По информации департамента образования и науки Приморского края, окончательно порядок еще не утверждён, однако уже ясно, что в декабре ребята будут писать четырехчасовое сочинение, что будет являться допуском к ЕГЭ.

Специалисты департамента отмечают, что, в первую очередь, изменения коснутся экзамена по математике. Его разделят на две части: базовый и профильный. Английский язык в новом учебном году в обязательном порядке будут принимать устно.

Кроме того, изменятся и сроки сдачи экзаменов. Но не для всех, а только для выпускников прошлых лет и тех школьников, которые планируют сдать экзамены досрочно. Они будут сдавать ЕГЭ с марта по апрель.

Еще одно изменение коснется структуры КИМов. Теперь листок с вопросами будет разделен не на три, а на две части - исчезнет раздел с простейшими вопросами.

Напомним, с 14 по 17 октября во всех муниципальных образованиях края прошел первый пробный единый государственный экзамен по математике. В нем приняли участие 9 тысяч приморских школьников, которые заранее подали заявки.

ZRPRESS.RU, Владивосток.