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Молодежь Приморья вошла в группу "100 молодых инноваторов" России
Молодежное правительство Приморья приняло участие в работе III Московского международного инновационного форума «Открытые инновации», который проходит в столице с 14 по 16 октября.
Ребята из приморского Молодежного правительства представили на форуме проект «Бюджет для граждан».
Как пояснил председатель Молодежного правительства Приморья Михаил Кривопал, проект представляет собой буклет, содержащий информацию обо всех региональных субсидиях. Он призван повысить информационную грамотность населения.
«Наш проект высоко оценили участники и эксперты эксповыставки форума. Мы в очередной раз доказали, что Приморский край – лидер среди субъектов Дальнего Востока по активности молодежи и реализации молодежной политики», - отметил Михаил Кривопал.
На протяжении трех дней Московского форума эксперты в сфере микроэлектроники, инжиниринга и промышленного дизайна проводили с участниками экспертные сессии, подсказывая молодым инноваторам, как можно усовершенствовать их устройства. Разработки молодежи также оценят представители бизнеса.
Отметим, Московский форум «Открытые инновации» является коммуникационной платформой, объединяющей представителей органов власти, науки и бизнеса со всего мира для обмена опытом в области развития технологий, финансовых механизмов и менеджмента в сфере инноваций.
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