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Войска ВВО получают современные лазерные дальномеры

17 Октября 2014, 09:00 | Приморье

Ряд соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, Республике Бурятия, получают новые дальномеры ЛПР-3. Всего в войска округа до конца текущего года поступит около 200 единиц этого оборудования.

Лазерный дальномер предназначен для определения координат наземных целей, разрывов снарядов, измерения дальностей до целей, ведения визуальной разведки. Он обеспечивает определение полярных координат и их преобразование в прямоугольные, ориентировку относительно сторон света, наблюдение за местностью, измерение вертикальных и горизонтальных углов и магнитных азимутов.

До настоящего времени в войсках округа использовались лазерные дальномеры ЛПР-1 и ЛПР-2.

Оснащение мотострелковых соединений округа новыми  лазерными дальномерами позволит существенно расширить боевые возможности мотострелковых и артиллерийских подразделений в ходе ведения разведки и корректировки огня.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: ВВО  лазер  военнослужащие  лазерные дальномеры 



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