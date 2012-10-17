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Куда отправить ребенка отдыхать летом в Приморском крае?

17 Октября 2012, 15:26 | Приморье

В Приморском крае отдых в детском лагере — удовольствие не из дешевых. Согласно реестру организаций отдыха и оздоровления детей на территории Приморья стоимость путевки этим летом варьируется в среднем от 14 000 до 30 000 рублей.

Летние каникулы – самое долгожданное для каждого школьника время. Многие родители задумываются о том, как сделать эти три самых желанных месяца в году наиболее полезными и запоминающимися. Сегодня существует масса возможностей подарить чаду увлекательный отдых, например, отправив его в летний детский лагерь.

В детском лагере ребенка ждет общение со сверстниками и взрослыми, увлекательные коллективные игры. Несколько недель, проведенных вдали от родителей, приучат детей к самостоятельности. Также, развлекательные программы лагерей предлагают много интересного, здесь каждый может развить свои таланты: например, научиться рисовать, танцевать, петь. И, наконец, после смены в лагере, у ребенка появляется много новых друзей.

В силу своего географического положения в Приморском крае выбор детского отдыха на время летних каникул не вызывает особых проблем. Природа и непосредственная близость моря - благоприятные факторы для размещения загородных детских оздоровительных лагерей и санаториев.

Есть и отрицательные стороны, одна из которых — стоимость. Например, в детском оздоровительном лагере «Солнечный луч» путевка стоит 16 800 рублей, всего в лагере предусмотрено 200 мест на одну смену. Во Всероссийском детском центре «Океан» за смену могут отдохнуть 500-1000 детей, стоимость путевки составляет от 25 до 30 тысяч рублей. В санатории «Сахарный ключ» ребенок может не только повеселиться и отдохнуть, но и пройти курс оздоровительных процедур. Здесь путевку можно приобрести за 23 940 рублей, количество мест – 150.

Приятной новостью для родителей может оказаться то, что сегодня льготные путевки в крае реализуют 18 оздоровительных организаций. Как сообщили в Департаменте образования и науки Приморского края, это санатории «Сахарный ключ», «Седанка» и «Лазурный» во Владивостоке, «Наши гости» в Артеме, «Адонис» в Красноармейском районе, а также загородные оздоровительные лагеря Приморского края. После окончания детской смены вы можете обратиться в отдел опеки по месту жительства для получения 50%-ной компенсации (до 8 000 рублей).

Перед принятием решения отправить ребенка в лагерь на детский отдых, обсудите вместе с ним, какой вид лагеря подойдет больше всего. Ведь детские лагеря бывают разнопрофильные. Например, это оздоровительные лагеря, в которых особoе внимание уделяется лечению определенных заболеваний либо укреплению здоровья детей в целом. Это и тематические лагеря, занятия в которых посвящаются той или иной теме, изменяющейся каждый заезд. Это и профильные лагеря, например, спортивные, экологические, языковые и другие, программы которых подходят именно вашему ребенку.

Детские лагеря открывают перед ребенком все разнообразие мира и соединяют его со множеством интересных людей. Насыщенный событиями и положительными впечатлениями отдых, чистое тёплое море и ласковое солнце - всё это поможет вашему ребенку хорошо отдохнуть и укрепить здоровье.

Алина Бабенко, фото автора.

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