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Приморье готовится строить дамбы
На строительство новых гидротехнических сооружений в Приморье и обновление старых до 2017 года будет выделено более 6 млрд рублей, заявил и. о. директора краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей ПОЧЕКУНИН. Муниципалитеты разработают проектно-сметную документацию для этих работ в 2014-2015 гг., сообщает РИА «Новости».
Эту работу будет субсидировать краевой бюджет, но все разработки и строительство он «не потянет», добавил чиновник, так что планируется также привлечь федеральные средства. «Обеспечение безопасности во время паводка - это общероссийская задача», - отметил Почекунин. Проверка гидротехнических сооружений, предназначенных для борьбы с паводком, проведенная после последних дождей, показала, что многие из них находятся в запущенном состоянии, говорил недавно вице-губернатор Приморья Александр ЛОСЬ.
Июльские ливни в Приморье стали самыми обильными в регионе за последние 20 лет. В 12 районах вводился режим ЧС, который полностью сняли только к 1 сентября. Из-за дождей были размыты дороги, разрушены мосты, подтоплены населенные пункты. По словам Почекунина, экономический ущерб от этих ливней предварительно оценивается в 0,5 млрд рублей.
Директор Дальневосточного филиала Российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов Николай Бортин заявил, что, по статистике, ущерб от паводков в периоды самых крупных наводнений ежегодно растет. Эти подсчеты ведутся с 1989 года. «С тех пор эта сумма поднялась от 1,1 до 7,7% от внутреннего регионального продукта (ВРП). В среднем же край от паводка ежегодно теряет около 1,5% ВРП», - сказал Бортин.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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