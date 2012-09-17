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В Приморье в авральном режиме восстановлен участок теплотрассы в 1200 м

17 Сентября 2012, 17:06 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 17 сентября, ZRPRESS. В Дальнереченске на объектах теплового района «Дальнереченский» филиала «Горноключевской» было проведено тактико-специальное учение с аварийными формированиями КГУП «Примтеплоэнерго». Тема учений – «Действия аварийных формирований при ликвидации аварий на объектах теплоснабжения».

«В учениях участвовали восемь подразделений из филиалов «Горноключевской», «Лесозаводский», «Михайловский», – рассказал Александр Николаев, начальник службы ГОЧС КГУП «Примтеплоэнерго». – Они восстанавливали один километр двести метров теплотрассы между котельной №27 и центральным тепловым пунктом».

За два дня аварийные бригады «с нуля» уложили этот проблемный участок. Использовалась металлическая труба диаметром 133 миллиметра. По оценке руководства филиала, эти работы силами теплового района можно было бы выполнить в течение месяца.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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