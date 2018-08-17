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Жители Приморья предпочитают "Ночной патруль"

17 Августа 2018, 20:09 | Приморье

«МегаФон» составил рейтинг музыкальных предпочтений абонентов в Приморье, сменивших сигнал вызова на любимую мелодию. В топ-10 первых 6 месяцев 2018 года вошли композиции исключительно русскоязычных исполнителей самых различных жанров, а возглавила его группа «Ночной патруль».

На вершине рейтинга самых популярных композиций января-июня 2018 года – незатейливая, но мелодичная и динамичная композиция «Ты у меня одна такая» в исполнении парней из группы «Ночной патруль», следом за ними – любимцы суровой мужской аудитории - «Любэ» с треком «Березы».  Песня, которая постоянно входит в хит-парад абонентов - «Розовое вино» от рэперов Элджея и Федука -  за полгода поднялась с десятой строчки рейтинга до третей. В пятерку наиболее желанных, по версии клиентов приморского «МегаФона», вошли композиция «Медина» от русскоязычного рэпера из Казахстана Джа Калиба и трек «Моя любовь» в исполнении одного из самых эпатажных украинских певцов Макса Барских, который, кстати, также постоянно мелькает в числе любимых исполнителей абонентов оператора.

В первой десятке также -  композиция «Мальчик» в исполнении группы Serebro, Яков Кутепов с песней «С Днем Победы», Ани Лорак и Мот со своим «Сопрано», трек «Ниточка» от российского бой-бенда MBAND и его продюсера Константина Меладзе. Замыкает топ-10 сингл «Орлы или вороны» в исполнении Максима Фадеева и Григория Лепса.

Напоминаем, хит-парад составлен на основании предпочтений клиентов «МегаФона», которые воспользовались услугой «Замени гудок» и избавили звонящих абонентов от прослушивания скучного тонального сигнала. Чтобы установить вместо гудков на своем мобильном телефоне модный хит, любимую мелодию или веселые шутки, необходимо набрать USSD-команду *770#вызов, отправить смс-сообщение с любым текстом на номер 0770 или сделать вызов по номеру 0770 (бесплатно) и далее следовать инструкциям автоответчика. В банке композиций представлены тысячи популярных произведений отечественных и зарубежных исполнителей всех жанров, юмористические приветствия и другие звуковые заставки.

 «Услуга «Замени гудок» появилась у нас уже несколько лет назад, сразу завоевала большую популярность среди абонентов «МегаФона» и по-прежнему остается одним из самых популярных сервисов компании, -- говорит Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Многим нашим абонентам, особенно молодым, всегда хочется выделяться, иметь что-то отличное от общепринятых стандартов, и услуга «Замени гудок» в этом - хороший помощник. Мелодия, которую вы выберете, сразу многое скажет о вас тем, кто звонит вам впервые, а друзьям, которые разделяют ваши музыкальные предпочтения, обязательно поднимет настроение».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: услуги  Мегафон  связь  Замени гудок 



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