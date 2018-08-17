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Во Владивостоке пройдет большой праздник для дачников
Праздничное мероприятие, посвященное Дню садовода и огородника, пройдёт в первую субботу сентября. В этот же день будут названы имена победителей и призёров городского конкурса на звание лучшего цветовода, овощевода, плодовод, лучший дачный участок и садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ).
8 сентября в 12 часов на концертной площадке у Дома молодёжи (проспект 100-летия Владивостока, д. 103) начнётся концертно-развлекательная программа. С вокальными и хореографическими номерами на сцену выйдут творческие коллективы и сольные исполнители краевого центра. Принять участие в празднике приглашаются все желающие. Вход свободный.
«В этот же день состоится церемония награждения победителей и призёров конкурса среди садоводов города и СНТ. Сейчас проходят смотры участков конкурсантов», - отметили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.
Победителям и призёрам вручат заслуженные награды – сертификаты на 30, 20 и 10 тысяч рублей на приобретение садовой техники и инвентаря.
Гостей праздника, посвященного Дня садовода и огородника Приморья, ждёт также выставка урожая участников конкурса.
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