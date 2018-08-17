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Во Владивостоке пройдет большой праздник для дачников

17 Августа 2018, 17:50 | Приморье

Праздничное мероприятие, посвященное Дню садовода и огородника, пройдёт в первую субботу сентября. В этот же день будут названы имена победителей и призёров городского конкурса на звание лучшего цветовода, овощевода, плодовод, лучший дачный участок и садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ).

8 сентября в 12 часов на концертной площадке у Дома молодёжи (проспект 100-летия Владивостока, д. 103) начнётся концертно-развлекательная программа. С вокальными и хореографическими номерами на сцену выйдут творческие коллективы и сольные исполнители краевого центра. Принять участие в празднике приглашаются все желающие. Вход свободный.

«В этот же день состоится церемония награждения победителей и призёров конкурса среди садоводов города и СНТ. Сейчас проходят смотры участков конкурсантов», - отметили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

Победителям и призёрам вручат заслуженные награды – сертификаты на 30, 20 и 10 тысяч рублей на приобретение садовой техники и инвентаря.

Гостей праздника, посвященного Дня садовода и огородника Приморья, ждёт также выставка урожая участников конкурса.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: садоводы  праздник  урожай 



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  • Псевдоним12:00, 19.08.2018#

    Лелетки-проститутки

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