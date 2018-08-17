Льготникам Приморья необходимо определиться с пакетом соцуслуг

До 1 октября все федеральные льготники обязаны определиться, будут ли они получать соцуслуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте

Приморцы, имеющие статус федерального льготника, должны в течение ближайшего времени определиться с набором социальных услуг (НСУ) на 2019 год. Об этом на совещании у вице-губернатора Приморья Павла Серебрякова сообщила заместитель руководителя территориального управления Росздравнадзора Татьяна Нестеренко.

По ее словам, до 1 октября, все федеральные льготники обязаны определиться с получением набора соцуслуг – будут ли они получать его в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

«Важно, чтобы люди понимали, отказываясь от статуса “льготополучателя” и заменяя льготу незначительной денежной выплатой, что они автоматически лишают себя ряда мер господдержки», – отметила она.

В департаменте здравоохранения также подчеркнули, право на льготное лекарственное обеспечение имеют те граждане, кто оформил инвалидность и не отказался от своего законного права на получение лекарственных препаратов, перейдя на монетизацию.

«Очень важно, чтобы все участники системы льготного лекарственного обеспечения знали, как эта система работает. Гражданин имеет право сделать процедуру монетизации. То есть получать средства деньгами, а не лекарствами. Если пациент считает, что дополнительное лекарственное обеспечение ему не нужно, как и лекарства в натуральном виде, он может написать в Пенсионный фонд до 1 октября текущего года заявление о том, что он хотел бы получать тот самый норматив финансовых затрат в денежном эквиваленте на собственный счет. В этом случае он добровольно отказывается от лекарственной помощи и получает ежемесячно несколько сотен рублей. Это решение можно изменить раз в год, восстановить льготное лекарственное обеспечение можно в Пенсионном фонде до 1 октября», – объяснили в крайздраве.

На сегодняшний день 107 тысяч федеральных льготников Приморья полностью или частично отказались от получения набора социальных услуг и получают его денежный эквивалент. Всего же в крае зарегистрировано около 135 тысяч человек, относящихся к этой категории граждан. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей, инвалиды, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний и другие.

Гражданам, впервые получившим статус федерального льготника, набор социальных услуг предоставляется в натуральном виде. Если им выгоднее получать денежный эквивалент, они также могут до 1 октября 2018 года написать заявление в Пенсионный фонд РФ, и с 1 января следующего года будут получать денежную компенсацию этих услуг.

Подать заявление на получение или отказ от НСУ можно в «Личном кабинете» гражданина на сайте ПФР.

Напомним, с 1 февраля этого года стоимость набора социальных услуг составляет более 1000 рублей. Сюда входит обеспечение необходимыми медикаментами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Средства на предоставление набора направляет федеральный бюджет.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)