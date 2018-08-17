Автор лучшего стрит-арта с изображением амурского тигра получит награду

Центр «Амурский тигр» вручит специальный приз в рамках конкурса граффити географической направленности среди городов России, проводимого Русским географическим обществом. Автор лучшего стрит-арта с изображением редкого полосатого хищника получит награду 30 000 рублей.

Амурский тигр – один из самых малочисленных, самый крупный и самый северный подвид тигра, представляющий не только национальную, но и общемировую ценность. На сегодняшний день в дикой природе России обитает 560-580 амурских тигров, что составляет 95% его мировой популяции.

Учреждение специального приза призвано привлечь внимание общественности к проблемам сохранения амурского тигра и среды его обитания.

«Тигр давно стал объектом поп-культуры. Изображения хищника можно встретить на одежде, предметах быта, технике и везде, где вы только можете себе это представить, – комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. – Нередко образ тигра используют и уличные художники, причем чаще всего именно в этом жанре получаются самые эффектные и зрелищные работы. Мы хотим поддержать тех, кто выражает свое уважение к тигру через искусство, и в очередной раз напомнить о том, что от нас зависит благополучие окружающей среды».

Стать участником конкурса может граффити-художник из любого региона России. На конкурс принимаются фотографии готовых графических изображений, нанесённых на уличные, общедоступные объекты городской инфраструктуры.

Конкурсную заявку с приложенными фотографиями нанесенного граффити необходимо направить на электронный адрес graffiti@rgo.ru не позднее 31 октября 2018 года.

Каждый участник может прислать на конкурс не более пяти работ. К заявке должно быть приложено не менее трех фотографий каждого граффити-изображения в цифровом формате (JPEG) с разрешением в 1920 пикселей по длинной стороне. Снимки должны сопровождаться подробным описанием (ФИО и контактные данные автора, дата нанесения изображения, адрес объекта, на который нанесено изображение, цели и задачи проекта).

Отбор финалистов конкурса пройдет в ноябре 2018 года. Объявление победителя конкурса и обладателя специального приза состоится в декабре 2018 года на сайте Русского географического общества и на сайте Центра «Амурский тигр». Обладатель специального приза получит награду 30 000 рублей (включая НДФЛ).

Положение конкурса граффити географической направленности среди городов России Русского географического общества доступно по ссылке.

Досье "Золотого Рога": Центр «Амурский тигр» - организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Задачи Центра: изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России посредством реализации природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов. Свою деятельность Центр осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.

На фото: Автор работы - Виктор Миллер Гауса.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

