Россияне стремятся получить "дальневосточный гектар" в Приморье

Приморский край остаётся лидером по количеству заявок от граждан, желающих оформить бесплатный гектар земли на территории Дальнего Востока. Об этом стало известно в ходе совещания, которые провёл заместитель Председателя Правительства РФ – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в четверг, 17 августа. В заседании принял участие губернатор Приморья Владимир Миклушевский.



Как отметил в ходе встречи Юрий Трутнев, на сегодняшний день подано уже 99,5 тысяч заявок на получение гектаров по всему Дальнему Востоку. Приморский край является лидером по числу обращений – на данный момент в регион поступило почти 40 тысяч заявок.



По мнению полпреда, выбор граждан в пользу Приморья неудивителен, учитывая природно-климатические и логистические условия региона.



«Люди хотят работать в Приморье, хотят здесь жить, и мы должны помогать им в этом», – подчеркнул он.



Как отметил по итогам совещания Губернатор Владимир Миклушевский, сегодня в крае заключено уже более пяти тысяч договоров на выдачу гектаров, ещё сформировано почти 2,5 тысячи проектов документов.



Глава региона считает закон о дальневосточном гектаре революционным, поскольку его успешная реализация означает увеличение числа жителей края и, соответственно, развитие территории.



Напомним, в Приморье граждане, получившие в пользование бесплатные земельные участки по закону о дальневосточном гектаре, могут воспользоваться более 20 мерами поддержки. В 2017 году на их финансирование в краевом бюджете предусмотрено около 300 миллионов рублей.



Газета "Золотой Рог", Владивосток.