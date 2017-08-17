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Tele2 ищет в Приморье новых героев для рекламы

17 Августа 2017, 16:40 | Приморье

 Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила». Клиенты оператора могут стать героями очередной рекламной кампании и увидеть свои изображения на билбордах, а также в салонах связи Tele2.

Конкурс «Мои другие правила» проходит во всех регионах присутствия Tele2. Чтобы принять в нем участие, клиенты оператора должны до 24 августа выложить свою фотографию в одной из социальных сетей (Instagram, Facebook, «ВКонтакте» или «Одноклассники») с хештегами #моидругиеправила и #другиеправила. В подписи к фотографии абоненту необходимо коротко рассказать о «другом правиле», которому он следует в своей жизни.

Новыми героями рекламы Tele2 станут авторы шести фотографий с интересными историями. Победители примут участие в профессиональной фотосессии и получат призы от оператора.

Tele2 придерживается других правил не только в подходе к формированию тарифов и услуг, но и в рекламе. В начале августа оператор запустил имиджевую кампанию, в которой снял победителей предыдущего конкурса «Без звезд в рекламе». Фотографии 10 клиентов Tele2 появились на улицах городов России, в салонах оператора и социальных сетях. Посмотреть видео со съемок можно на официальном канале Tele2 на YouTube.

Подробности нового конкурса и правила участия в нем можно узнать на сайте faces.tele2.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: tele2  реклама  связь 



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