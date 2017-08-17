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Пострадавшему Приморью обещают второй транш в размере 555 млн рублей
Подготовлен проект Распоряжения Правительства РФ о выделении Приморскому краю еще 555 млн рублей на выплаты компенсаций пострадавшим в результате наводнения.
Об этом стало известно в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий ЧС, которое провел вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в среду, 16 августа, во Владивостоке. В мероприятии принял участие Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
В результате ЧС, вызванной ливневыми дождями в начале августа, на территории края подтоплены 35 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях, более 2,5 тысяч жилых домов, приусадебные участки, дороги, линии электропередач, железная дорога. В настоящее время во всех пострадавших районах ведутся аварийно-восстановительные работы.
«Работы много. Необходимо все восстановить и добиться того, чтобы жители как можно меньше терпели неудобств, убытка в связи с этим. Надо как можно скорее привести все в порядок», – подчеркнул полпред.
Юрий Трутнев акцентировал, что помощь краю в этом направлению готов активно оказывать федеральный центр.
«Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 99 миллионов рублей для помощи пострадавшим. Еще 555 миллионов рублей будет выделено на заседании Правительства в четверг. Вся необходимая помощь со стороны федерального центра будет оказана. Работает МЧС, Минтранс, РЖД, тем не менее все это проводится здесь, на территории Приморского края, поэтому от того, как это будет организовано, во многом зависит, как быстро мы справимся с результатами ЧС», – обозначил он.
Отметим, что средства из федерального бюджета предусмотрены на выплату граждан единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей, финансовой помощи за частичную утрату имущества – по 50 тысяч рублей и за полную – по 100 тысяч рублей на человека.
Напомним, 12 августа пострадавшие от стихии граждане уже начали получать первые выплаты из краевого бюджета. Сегодня на территории края работают муниципальные комиссии по оценке ущерба, нанесенного жилым домам и земельным участкам граждан. Губернатор Владимир Миклушевский подписал три распоряжения Администрации Приморского края о предоставлении выплат гражданам из средств краевого бюджета – на эти цели уже направлено более 36,5 миллионов рублей.
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