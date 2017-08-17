www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.65 р. 100 JPY: 53.77 р.
EUR: 70 р. 10 CNY: 89.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология ПЛЮС
Распечатать

Глава Хасанского района: "Никаких вредных производств на территории района не планируется"

17 Августа 2017, 15:25 | Приморье

Сергей Овчинников прокомментировал "экологические" протестные акции

12 августа прошел, как его представили организаторы, «первый общий Дальневосточный митинг» против строительства угольного терминала в Славянке и за модернизацию уже действующих терминалов в Находке, Советской Гавани и Ванино. Ситуацию прокомментировал Сергей Овчинников, глава Хасанского района:

- Позиция по данному вопросу остается неизменной и твердой: современные предприятия еще на этапе планирования должны предусматривать необходимые природосберегающие мероприятия и технологии.

Вместе с тем, борьба за чистоту окружающей среды не должна в категоричной форме препятствовать развитию экономики. Действующее российское законодательство позволяет найти консенсус в данном вопросе путем проведения экологических и государственных экспертиз, а также осуществления общественного контроля. Если же действовать по навязываемому «экологическими активистами» принципу – «Всегда ПРОТИВ!», то можно оказаться в каменном веке, где нет ни предприятий, ни машин, ни электричества, где нет вообще ничего из того, что сейчас является обязательной составляющей жизни современного человека. Считаю такую позицию крайне неправильной.

И вот еще информация к размышлению. Несколько дней назад в Славянке прошел митинг. Его участники протестовали против строительства угольного терминала, которого еще и в проекте нет. В это же самое время их земляки, жители Барабашского поселения, боролись с последствиями сильнейшего наводнения. На терпящей бедствие территории важна была каждая пара рук. Барабашцам помогали приехавшие из Владивостока, Хабаровска и Еврейской АО спасатели, пришли на помощь учителя из Хасана. А славянцы митинговали. Думаю, что в условиях чрезвычайной ситуации такое поведение жителей районного центра не совсем корректно по отношению к их землякам. Организаторам митинга хочу сказать следующее: свою активную гражданскую позицию, неравнодушие и заботу о благополучии граждан нужно подтверждать реальными, общественно полезными делами, а не выступлениями против того, чего нет еще даже в проекте.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: экология  Хасанский район  глава  ванино  Находка  протест  митинг  уголь  мэр  Славянка  советская гавань  акция  ЧС 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru