Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Глава Хасанского района: "Никаких вредных производств на территории района не планируется"
Сергей Овчинников прокомментировал "экологические" протестные акции
12 августа прошел, как его представили организаторы, «первый общий Дальневосточный митинг» против строительства угольного терминала в Славянке и за модернизацию уже действующих терминалов в Находке, Советской Гавани и Ванино. Ситуацию прокомментировал Сергей Овчинников, глава Хасанского района:
- Позиция по данному вопросу остается неизменной и твердой: современные предприятия еще на этапе планирования должны предусматривать необходимые природосберегающие мероприятия и технологии.
Вместе с тем, борьба за чистоту окружающей среды не должна в категоричной форме препятствовать развитию экономики. Действующее российское законодательство позволяет найти консенсус в данном вопросе путем проведения экологических и государственных экспертиз, а также осуществления общественного контроля. Если же действовать по навязываемому «экологическими активистами» принципу – «Всегда ПРОТИВ!», то можно оказаться в каменном веке, где нет ни предприятий, ни машин, ни электричества, где нет вообще ничего из того, что сейчас является обязательной составляющей жизни современного человека. Считаю такую позицию крайне неправильной.
И вот еще информация к размышлению. Несколько дней назад в Славянке прошел митинг. Его участники протестовали против строительства угольного терминала, которого еще и в проекте нет. В это же самое время их земляки, жители Барабашского поселения, боролись с последствиями сильнейшего наводнения. На терпящей бедствие территории важна была каждая пара рук. Барабашцам помогали приехавшие из Владивостока, Хабаровска и Еврейской АО спасатели, пришли на помощь учителя из Хасана. А славянцы митинговали. Думаю, что в условиях чрезвычайной ситуации такое поведение жителей районного центра не совсем корректно по отношению к их землякам. Организаторам митинга хочу сказать следующее: свою активную гражданскую позицию, неравнодушие и заботу о благополучии граждан нужно подтверждать реальными, общественно полезными делами, а не выступлениями против того, чего нет еще даже в проекте.
Новости тематики
- Глава Хасанского района: "Никаких вредных производств на территории района не планируется"
- Пятнистый защитник
- Жемчужина приморского побережья
- Примгидромет ловит тайфуны
- В Приморье встретят День лотоса
- 100 добрых дел Года экологии
- "Мнение, что запасы подорваны, ошибочно"
- Укрощение угольной пыли
- Главный пляж Приморья убирают по утрам
- Берег здоровья уходит в будущее проектами
Новости раздела
- Tele2 ищет в Приморье новых героев для рекламы
- Глава Хасанского района: "Никаких вредных производств на территории района не планируется"
- Пострадавшему Приморью обещают второй транш в размере 555 млн рублей
- Русский MeetUp: во Владивостоке пройдет слет ИТ-сообщества стран АТР
- Первые иностранцы въехали по электронным визам в Приморье
- Хроника Большой Воды
- Пятнистый защитник
- Законом и рублём
- В Приморье многодетные семьи массово отказываются от бесплатной земли
- В Приморье поднимают вопрос о выделении квот для удэгейцев на заготовку женьшеня
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Многодетные массово отказываются от бесплатной земли
- Пенсионные фонды грабят своих клиентов
- Рубль к концу года резко подешевеет
- Водолазы Тихоокеанского флота нашли в территориальных водах России затонувшую подлодку
- В Приморском крае резидент СПВ начал деревообрабатывающее производство
- В Приморье ОСАГО выворачивает на встречную
- В Приморье многодетные семьи массово отказываются от бесплатной земли
- Первый в России завод по глубокой переработке сои заработает в Амурской области
- Власти КНДР срочно вызвали в Пхеньян своих послов, включая посла в России
- "Терминал Сероглазка" на Камчатке запускает новую международную контейнерную линию