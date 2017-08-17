Глава Хасанского района: "Никаких вредных производств на территории района не планируется"

Сергей Овчинников прокомментировал "экологические" протестные акции

12 августа прошел, как его представили организаторы, «первый общий Дальневосточный митинг» против строительства угольного терминала в Славянке и за модернизацию уже действующих терминалов в Находке, Советской Гавани и Ванино. Ситуацию прокомментировал Сергей Овчинников, глава Хасанского района:

- Позиция по данному вопросу остается неизменной и твердой: современные предприятия еще на этапе планирования должны предусматривать необходимые природосберегающие мероприятия и технологии.

Вместе с тем, борьба за чистоту окружающей среды не должна в категоричной форме препятствовать развитию экономики. Действующее российское законодательство позволяет найти консенсус в данном вопросе путем проведения экологических и государственных экспертиз, а также осуществления общественного контроля. Если же действовать по навязываемому «экологическими активистами» принципу – «Всегда ПРОТИВ!», то можно оказаться в каменном веке, где нет ни предприятий, ни машин, ни электричества, где нет вообще ничего из того, что сейчас является обязательной составляющей жизни современного человека. Считаю такую позицию крайне неправильной.

И вот еще информация к размышлению. Несколько дней назад в Славянке прошел митинг. Его участники протестовали против строительства угольного терминала, которого еще и в проекте нет. В это же самое время их земляки, жители Барабашского поселения, боролись с последствиями сильнейшего наводнения. На терпящей бедствие территории важна была каждая пара рук. Барабашцам помогали приехавшие из Владивостока, Хабаровска и Еврейской АО спасатели, пришли на помощь учителя из Хасана. А славянцы митинговали. Думаю, что в условиях чрезвычайной ситуации такое поведение жителей районного центра не совсем корректно по отношению к их землякам. Организаторам митинга хочу сказать следующее: свою активную гражданскую позицию, неравнодушие и заботу о благополучии граждан нужно подтверждать реальными, общественно полезными делами, а не выступлениями против того, чего нет еще даже в проекте.