www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Праздник кино для особенных зрителей прошел во Владивостоке

17 Августа 2016, 22:14 | Приморье

Во Владивостоке в кинотеатре «Уссури» при поддержке компании «МегаФон» состоялся показ кинофильма для людей с ограниченными возможностями по зрению и слуху. Ленту «Поддубный» с тифлокомментариями и титрами смогли посмотреть инвалиды Владивостокской местной организации Всероссийского общества слепых и Приморского регионального отделения Всероссийского общества глухих, собщает Деловая газета "Золотой Рог".

Необычный киносеанс прошел в кинотеатре «Уссури» во Владивостоке - на показ ленты о легендарном русском силаче Иване Поддубном пришли жители города, имеющие проблемы со зрением и слухом.  Долгое время современный кинематограф был практически недосягаем для инвалидов по зрению. Сегодня знакомиться с киноновинками им помогает тифлокомментарий - закадровое описание видеоряда, составленное сценаристом и начитанное диктором. Тифлокомментарий составляется по определенным правилам и озвучивается в паузах между диалогами персонажей. Он точно передает все детали «картинки», до самых мельчайших нюансов.

Такие фильмы – с тифлокомментариями и титрами -  компания «МегаФон» совместно с благотворительным фондом «Живые сердца» выпускает с 2014 года.  Их могут смотреть одновременно люди с ограничениями и по зрению, и по слуху. Первый показ прошел в 2015 году - руководство сети кинотеатров «Иллюзион» откликнулось на предложение оператора показать одну из лент на большом экране.

«Это уже второй фильм с тифлокомментариями, который инвалиды по зрению Владивостока смогли увидеть в кинотеатре, -  отмечает председатель Владивостокской местной организации Всероссийского общества слепых Светлана Кротенок.  - В первый раз на подобный кинопоказ мы собирались год назад, тогда для премьерного просмотра была выбрана лента о легендарных победах наших спортсменов – «Чемпионы». Жизнь слепых и слабовидящих во многом ограничена, и поэтому такой выход -  всегда праздник. Особая атмосфера кинотеатра, удобные кресла, отличный звук, а главное, прекрасный фильм – нас сегодня порадовало буквально все. Благодарим сеть кинотеатров «Иллюзион» и компанию «МегаФон» за возможность знакомиться с хорошими российскими фильмами последних лет. Надеемся, что такие показы продолжатся и в будущем,  и современные технологии досуговой реабилитации станут еще более доступными для инвалидов в Приморском крае».

Проект  «Кино для незрячих и глухих»  компания «МегаФон» реализует во многих регионах нашей страны. Он направлен на повышение социальной активности людей с нарушениями зрения и слуха.  На Дальнем Востоке  до конца этого года  показы кино с тифлокомментариями пройдут  в Биробиджане, Иркутске, Якутске, Улан-Уде, Петропавловске-Камчатском.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: Мегафон  благотворительноть  доступная среда 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru