Праздник кино для особенных зрителей прошел во Владивостоке

Во Владивостоке в кинотеатре «Уссури» при поддержке компании «МегаФон» состоялся показ кинофильма для людей с ограниченными возможностями по зрению и слуху. Ленту «Поддубный» с тифлокомментариями и титрами смогли посмотреть инвалиды Владивостокской местной организации Всероссийского общества слепых и Приморского регионального отделения Всероссийского общества глухих, собщает Деловая газета "Золотой Рог".

Необычный киносеанс прошел в кинотеатре «Уссури» во Владивостоке - на показ ленты о легендарном русском силаче Иване Поддубном пришли жители города, имеющие проблемы со зрением и слухом. Долгое время современный кинематограф был практически недосягаем для инвалидов по зрению. Сегодня знакомиться с киноновинками им помогает тифлокомментарий - закадровое описание видеоряда, составленное сценаристом и начитанное диктором. Тифлокомментарий составляется по определенным правилам и озвучивается в паузах между диалогами персонажей. Он точно передает все детали «картинки», до самых мельчайших нюансов.

Такие фильмы – с тифлокомментариями и титрами - компания «МегаФон» совместно с благотворительным фондом «Живые сердца» выпускает с 2014 года. Их могут смотреть одновременно люди с ограничениями и по зрению, и по слуху. Первый показ прошел в 2015 году - руководство сети кинотеатров «Иллюзион» откликнулось на предложение оператора показать одну из лент на большом экране.

«Это уже второй фильм с тифлокомментариями, который инвалиды по зрению Владивостока смогли увидеть в кинотеатре, - отмечает председатель Владивостокской местной организации Всероссийского общества слепых Светлана Кротенок. - В первый раз на подобный кинопоказ мы собирались год назад, тогда для премьерного просмотра была выбрана лента о легендарных победах наших спортсменов – «Чемпионы». Жизнь слепых и слабовидящих во многом ограничена, и поэтому такой выход - всегда праздник. Особая атмосфера кинотеатра, удобные кресла, отличный звук, а главное, прекрасный фильм – нас сегодня порадовало буквально все. Благодарим сеть кинотеатров «Иллюзион» и компанию «МегаФон» за возможность знакомиться с хорошими российскими фильмами последних лет. Надеемся, что такие показы продолжатся и в будущем, и современные технологии досуговой реабилитации станут еще более доступными для инвалидов в Приморском крае».

Проект «Кино для незрячих и глухих» компания «МегаФон» реализует во многих регионах нашей страны. Он направлен на повышение социальной активности людей с нарушениями зрения и слуха. На Дальнем Востоке до конца этого года показы кино с тифлокомментариями пройдут в Биробиджане, Иркутске, Якутске, Улан-Уде, Петропавловске-Камчатском.