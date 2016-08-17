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На 10% больше россиян повело летний отпуск на родине в этом году

17 Августа 2016, 17:10 | Приморье

Число российских туристов, которые выбрали отдых внутри страны эти летом, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой исполнительного диктора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Россия пользуется значительным спросом. Плюс 10% это прирост этим летом", - сказала она. По ее словам, особым спросом у россиян пользуются курорты Краснодарского края, Крыма, Калининграда, а также экскурсионно-познавательные туры в организованном и самостоятельном сегменте туризма.

Впервые, как подчеркнула исполнительный директор АТОР, появилась тенденция на внутреннем рынке - это "перетекание самостоятельных туристов в организованный сегмент, преимущественно это видно на направлениях Краснодарского края и Крыма".

Ломидзе пояснила, что это связано с тем, что туроператоры предложили значительно более низкие цены по этим направлениям. "То есть туристу было выгодно купить тур у туроператора, а не организовывать его самостоятельно", - добавила представитель АТОР.

В начале июня АТОР сообщила прогноз на лето, согласно которому, большинство россиян в этом году запланировали отдохнуть в здравницах Крыма, на курортах Сочи, Геленджика и на побережье Кавказа. Прогнозировалось, что загрузка российских курортов будет на уровне 100%.

Сообщалось, что будут загружены и направления, не специализирующиеся на пляжном отдыхе, например, экскурсионные маршруты Москвы, Санкт-Петербурга, "Золотого кольца" России. Также будут загружены санатории, такие как Кавказские Минеральные Воды, отмечали в АТОР.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: турист  туризм  отдых 



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Комментарии

  • РЎРѕСЂРѕРєРѕР»РµС‚09:22, 18.08.2016#

    С моим доходом только пиво на лавочке в пятницу вечером пить и слушать басни от мужиков из СССр про какие то бесплатные путевки выходного дня /полеты на сахалин камчатку/от профсоюза . зарабатываю не меньше среднестатистического а живу в каком то говне

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