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В Приморском крае с демографией хуже некуда
Действие факторов, смягчавших какое-то время ухудшение демографической ситуации в стране, закончилось, и провала нет только за счет высокой рождаемости в кавказских республиках.
Об этом 16 августа на пресс-конференции «Как вымирает «благополучная» Россия: причины, динамика, тенденции. Региональный аспект» заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, пишет Сергей Васильев, "Клерк.Ру".
«В 2010 годы демографическая ситуация в России неизбежно ухудшится, - считает Делягин. - Ее улучшение в предыдущее десятилетие объяснялось ростом уровня жизни, реализацией отложенных в 1990-е годы планов по рождению детей, выходом в активную жизнь «поколения Горбачева». Два первых фактора уже не действуют, третий существенно ослаблен».
Статистика гласит, что в первой половине года естественная убыль населения (разница между рождаемостью и смертностью) номинально сократилась с 142 до 138,8 тысяч человек, однако по причине общего сокращения населения в расчете на 1 тысячу человек ситуация не изменилась. Прекратилась наметившаяся было тенденция к повышению рождаемости.
Регионы с наихудшим демографическим положением: Чукотский АО, Еврейская АО, Ненецкий АО, Нижегородская область, Приморский край, Камчатский край, Курганская, Амурская, Орловская и Ивановская области.
Регионы с наилучшим демографическим положением: Ингушетия, Чечня, Дагестан, Тыва, Санкт-Петербург, Москва, Карачаево-Черкесия, Ханты-Мансийский АО, Омская область, Красноярский край.
Эти показатели выводились исходя из совмещения индексов текущей демографической ситуации и ее динамики за последние годы. При этом наименьшая смертность наблюдается как раз в Ингушетии и Чечне, куда правительство страны год за годом вкачивает финансовые ресурсы, подчеркнул Делягин.
Впрочем, даже в традиционных «русских» регионах значительная часть прироста населения обеспечивается переселенцами с Кавказа и Средней Азии. Общее снижение удельного веса молодежи вроде бы повышает стабильность общества, уменьшая вероятность «арабской весны». Но в этнокультурных группах, склонных к изоляции от российского общества, доля молодежи, наоборот, стремительно растет.
«Очень показателен недавний категорический протест руководителя Союза таджиков России (бывшего подполковника Советской армии, почти всю жизнь прослужившего в Московском военном округе) против идеи экзамена по русскому языку для прибывающих в Россию таджиков, - заметил эксперт. - Руководству диаспор крайне выгодно бесправие рядовых членов, их неспособность узнать хоть что-то о своих правах. А растущее внутри диаспор напряжение (из-за жестокой эксплуатации) их лидеры могут использовать для давления на остальное общество, отвоевывая себе с этой помощью дополнительное влияние».
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