В войсках противовоздушной обороны Восточного военного округа начались боевые стрельбы

На полигоне в Приморском крае началось тактическое учение с боевой стрельбой, в котором принимают участие дивизионы ПВО мотострелковых бригад из Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области и республики Бурятия.

В ходе мероприятия солдаты и офицеры выполняют задачи специальной подготовки, учатся преодолевать зараженные участки местности, оказывать медицинскую помощь, эвакуировать расчеты из боевых машин. Главное событием учения являются боевые стрельбы зенитных самоходных артиллерийских и ракетных батарей в составе дивизиона.

Как рассказал начальник войск противовоздушной обороны и авиации округа генерал-майор Сергей Жмурин, стрельба будет производиться по разным типам мишеней, в том числе и по скоростным малоразмерным типа "Фаланга». На полигоне создана максимально сложная обстановка имитации воздушного налета авиации условного противника. Стрельбы будут выполняться в составе дивизионов по нескольким целям одновременно.