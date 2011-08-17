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В войсках противовоздушной обороны Восточного военного округа начались боевые стрельбы
На полигоне в Приморском крае началось тактическое учение с боевой стрельбой, в котором принимают участие дивизионы ПВО мотострелковых бригад из Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области и республики Бурятия.
В ходе мероприятия солдаты и офицеры выполняют задачи специальной подготовки, учатся преодолевать зараженные участки местности, оказывать медицинскую помощь, эвакуировать расчеты из боевых машин. Главное событием учения являются боевые стрельбы зенитных самоходных артиллерийских и ракетных батарей в составе дивизиона.
Как рассказал начальник войск противовоздушной обороны и авиации округа генерал-майор Сергей Жмурин, стрельба будет производиться по разным типам мишеней, в том числе и по скоростным малоразмерным типа "Фаланга». На полигоне создана максимально сложная обстановка имитации воздушного налета авиации условного противника. Стрельбы будут выполняться в составе дивизионов по нескольким целям одновременно.
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