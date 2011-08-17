Выход в окне

Шестой год в крае действует единая государственная система поддержки населения, работающая по принципу «Единого социального окна». И, несмотря на то, что на учете в территориальных отделах состоят более 900 тыс. человек, о работе Единого социального окна по-прежнему слагаются легенды.

Какие документы нужны для присвоения статуса «Ветеран труда», как получить компенсацию за жилищно-коммунальные услуги? Эти вопросы актуальны для многих жителей. О том, что уже не первый год в городах и районах работают отделения «Единого социального окна», приморцы узнают по сарафанному радио. Один сказал, другой добавил, - неудивительно, что запущенная средствами массовой информации новость приобретает в итоге неожиданную форму.

- Слышала, что работают отделения «Единого социального окна», - поделилась Валентина ДЕНИСКИНА, - но, говорят, что ничего не изменилось, для того, чтобы получить государственную льготу, нужно оббить немало порогов. То, что документы принимает один социальный работник, – только миф.

Жители края убеждены, что путь к государственной льготе им преградит бумажная волокита, а потому не спешат обращаться в территориальные отделения социальной защиты. Другие даже не догадываются о существовании «Единого социального окна». А между тем сильная информационная поддержка была оказана сразу же после начала работы территориальных отделений.

Сначала был запущен сайт http://gosuslugi.primorsky.ru, с помощью которого можно узнать, где, как и когда получить государственные и муниципальные услуги. Полезная информация представлена и на официальном сайте администрации края, на странице департамента социальной защиты населения можно найти адреса, телефоны и расписание работы отделений «Единого социального окна» по всему Приморью. Знает об «окнах» городская справочная 09: диспетчер сразу же уточнила, единое социальное окно какого района меня интересует.

- По всем социальным вопросам посетитель обращается только к одному сотруднику, и для назначения всех мер социальной поддержки предоставляется только один пакет документов, - подтвердила начальник отделения приема граждан по социальным вопросам отдела соцзащиты населения Ленинского района Тамара СОЛОРЕВА.

Чтобы лично в этом убедиться, корреспондент «ЗР» решила понаблюдать за работой специалистов в одном из отделений Ленинского района, которое находится по адресу улица Алеутская, 45а. Действительно, прием ведет один соцработник: он консультирует посетителей и принимает документы, которые впоследствии войдут в паспорт домохозяйства. Затем паспорт направляется в отделение назначения и учета социальных выплат, где и производится расчет льгот.

В отделения население обращается с разными жизненными ситуациями, наиболее часто можно услышать вопросы о назначении выплат социального характера, о предоставлении компенсации и субсидии на оплату услуг ЖКХ и о получении детского пособия.

Если человек по состоянию здоровья не может присутствовать на приеме лично, документы принимаются от опекуна, попечителя или соцработника. На социальном обслуживании на дому состоят 7 858 человек. Кстати, граждане могут просматривать и контролировать свои социальные выплаты на региональном портале www.socportal.primorsky.ru. Информация о каждом конфиденциальна, ПИН-код для доступа выдается лично получателю мер социальной поддержки.

- Как только человек получает личный ПИН-код, ему не терпится проверить свои социальные выплаты, - рассказала Тамара СОЛОРЕВА, - и он недоумевает, почему в его личном кабинете нет информации. С момента подачи заявления, например, на компенсацию оплаты за жилое помещение, коммунальные услуги, где гражданин дает характеристику жилью, должно пройти не более десяти дней. Если человек подал заявление в этом месяце, то уже со следующего он получит компенсацию.

Сейчас в соответствии с постановлением губернатора края от 8 апреля 2005 года № 80-ПГ работают 258 отделений приема населения по социальным вопросам, во Владивостоке таких отделений 21 – по 3-5 в каждом районе города. По словам работников, человек может обратиться в любое отделение несмотря на место жительства. Так, корреспондент «ЗР» стала свидетелем ситуации: в отделение Ленинского района обратилась женщина, проживающая во Фрунзенском районе, просто потому, что оно ближе к ее работе.

- Для приема граждан созданы все комфортные условия, - добавила Тамара Солорева, - в холле имеются стенды с наглядной информацией и перечнями документов, необходимых для назначения социальных выплат. Иногда к нам обращаются с вопросами, не входящими в компетенцию отдела. В этих случаях специалисты всегда подскажут, в какие структуры нужно обратиться.