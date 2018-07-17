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Рукотворная красота создана в Кавалерово

17 Июля 2018, 15:32 | Приморье

В Кавалерово на территории парка недавно открылась изумительной красоты часовня деревянная в честь Ксении Петербужской, а вокруг неравнодушные люди разбили целый скверик с фонтанами, прудиком с карпами золотистого и белого цвета, беседками, зелеными насаждениями – тут и голубые ели, и тис, и кипарисы, и сосенки, и кедры, и розы и другие цветы и растения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».


 

Кроме того, на территории скверика есть дощатые мостики, клумбы с цветами, деревья в стиле бонсай, уютные лавочки, насыпные каменные и земляные горки, пруд выложен камнем. На территории храма есть иконная лавочка, где можно купить свечи и иконки. Настоятель нового храма -  иерей батюшка Александр. Большое развлечение для детишек – в скверике установлены некоторые мультяшные герои – крокодил Гена и Чебурашка, гномики, волк и заяц. Это парковые скульптуры.


 

Здесь построен фактически парк в парке. Это чудо возникло здесь за два с половиной месяца. В часовенке ведутся службы. Рядом в сквере всегда есть место для отдыха. Автор и спонсор проекта по созданию сквера вокруг часовни – предприниматель Петр ДИЮК. Парковую зону открыли две недели назад. На открытии сказали слова благодарности предпринимателю и рабочим, создавшим это рукотворное чудо вице-губернатор Константин МЕЖОНОВ, глава района Сергей ГАВРИКОВ, депутат районной Думы Сергей ЗАЙЦЕВ. Праздник завершился салютом.


 

Теперь одна задача – чтобы вандалы не уничтожили всю эту красоту. Здесь гуляют и кавалеровцы, и гости поселка, мамочки с детьми, пожилые пары, молодежь. Делают селфи на фоне мостиков, роз, кипарисов и голубых елей. В парке работает целый штат рабочих, садовников, охрана есть от вандалов.


 

Парк – собственность поселения, вход туда бесплатный. Содержание цветников, пруда с рыбками, фонтанов берет на себя ООО «Стройэнергосервис, руководит которым Петр Диюк, а это более 200 тысяч рублей в месяц – надо платить садовникам, электрику, сантехнику и рабочим. В бюджете поселения таких средств нет.


 

В рамках целевой городской программы по улучшению комфортности городской среды тут будут проводиться работы по замене системы освещения, установке новых скамеек, приведению в порядок аллей. Остается добавить, что внутри часовенки уже проводятся храмовые службы. Внутри часовни  - удобные скамейки. Красивый иконостас, иконы. Так что у кавалеровцев появилось новое прекрасное место отдыха для всех категорий граждан.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: строительство  парк  сквер  отдых  приморье  природа 



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