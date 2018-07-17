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Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию в период проведения ЕГЭ-2018

17 Июля 2018, 13:38 | Приморье

Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила 100% онлайн-трансляцию и отработала без сбоев во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ-2018) в период с 28 мая по 2 июля 2018 года. Для проведения ЕГЭ было задействовано 119 964 камеры, общее количество часов трансляции составило более 2,5 млн часов.

Видеотрансляция сигнала в течение всего этого периода велась на портал www.smotriege.ru. Каждый год его функциональность дорабатывается: в 2018 году изменился функционал в части регистрации пользователей, на уровне субъектов Российской Федерации появился доступ к расширенной статистике и возможности назначения кураторами ситуационных центров заданий для онлайн наблюдателей.

Благодаря порталу мониторинг за проведением государственной аттестации осуществляли онлайн-наблюдатели, всего на smotriege.ru было зарегистрировано более 20 тысяч пользователей, что выше показателя предыдущего года в два раза. Это объясняется тем, что в этом году были задействованы региональные онлайн наблюдатели.

Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. Количество звонков в 2018 году снизилось по отношению к в 2017 году в два раза, что объясняется прохождением обучения со стороны пользователей портала. «Ростелеком» впервые провел обучение наблюдателей в режиме дистанционных интерактивных курсов.

«Во время проведения ЕГЭ система видеонаблюдения «Ростелекома» работала в штатном режиме. Опыт, накопленный за пять лет реализации проекта, позволил сделать процесс видеонаблюдения максимально удобным для пользователей», - заявил при подведении итогов досрочного периода ЕГЭ вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко.

Специалисты «Ростелекома» в дни проведения государственной итоговой аттестации осуществляли мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак.

«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) на территории Российской Федерации в 2016 году. Сумма заключенного федерального контракта составляет 92 млн рублей. Сроки реализации контракта - с 21 марта по 31 октября 2018 года.

При проведении ЕГЭ в этом году более 25 тыс. аудиторий будут транслироваться в режиме онлайн на портал www.smotriege.ru. Для этих целей будет выделен центр обработки данных, расположенный в Москве.

Общее время проведения трансляции составит 30 дней в период трансляции с 21 марта по 15 сентября, в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. Одновременно с порталом смогут работать не менее 15 тысяч пользователей.

В работе над проектом принимают участие более 5 000 сотрудников компании, организовано 2000 мобильных бригад. 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: связь  ЕГЭ  Ростелеком 



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