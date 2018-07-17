Тайны Приморья раскрываются летом

Приморский край полон мест, овеянных мифами и легендами. В одно из них самое время отправиться в выходные дни июля. Сделать это можно как самостоятельно, заручившись личным автомобилем и картой, так и с помощью туроператора, который обеспечит транспортом и таинственными историями.

Отметим, что реализация краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013–2020-е годы» в том числе направлена на повышение комфортности и доступности путешествий по краю.

Белый город Синегорья

Белый город – один из трех объектов приморского Парка Драконов, расположенный в Лазовском районе Приморского края, в пади Синегорная. Конечно же, в буквальном смысле городом это место назвать нельзя, ведь в нем не живут люди. Скорее, это – нагромождения из камня светлого цвета, напоминающие своими формами черепах, воинов, шаманов и многое другое. Неизвестно точно, к какому времени относится возникновение этого скального парка с его монументальными каменными образованиями. Ученые до сих пор строят догадки и о том, что это за место – может быть, это обычный город древних времен, а может быть, это культовое место, где поклонялись древним Богам, иными словами – алтарь.

Чтобы побывать в Белом городе и успеть осмотреть все достопримечательности, а также насладиться местной природой, вполне хватит двух дней. Посмотреть здесь стоит на камни в форме Черепахи с жертвенными чашами, на скульптурные композиции «Большого воина», «Глашатая» с всевидящим оком, «Три богатыря», на черепаху с изогнутой шеей, фигуру «Шаманка» и многое другое.

Те, кто уже бывал в Белом городе, отмечают невероятную энергетику этого места, пропитанную тайной. Если воспользоваться услугами экскурсовода, то можно услышать подробную историю версий о появлении этого загадочного места.

Кроме экскурсии в Белый город можно отправиться в пешее путешествие к Зуевскому водопаду неподалеку. Он представляет собой водоскат высотой около 100 м. Там, кстати, тоже есть тайна, достойная внимания: в нижней части водопада, в скальной поверхности, вырезаны два круглых отверстия, в глубине которых просматриваются круглые светлые образования, напоминающие зрачок наблюдателя.

Полноценный тур к Белому городу в компании с экскурсоводом обойдется примерно в 3 500 рублей.

Долина Атлантов

Это мистическое место также относится к легендарному Парку Драконов, только находится оно в городе Находка, а если точнее – за поселком Врангель, по дороге на базу отдыха Триозерье.

В Долине Атлантов основные достопримечательности представляют собой уходящие ввысь, огромные каменные глыбы самых неожиданных форм. Порой кажется, что эти формы противоречат законам физики. По одной из версий, они появились в результате обычных климатических изменений, под воздействием солнца, ветра и осадков. Но любителям тайн больше нравится другая версия, по которой Долину Атлантов построили инопланетяне десятки тысяч лет назад, именно поэтому природный парк считается местом огромной энергетической силы.

В центре Долины Атлантов – мегалит «Замок». Так называл скалы на вершине бухты Спокойной адмирал Степан Макаров. Со стороны моря горная гряда похожа на средневековую крепость. Другие камни в долине также имеют свои названия – «Голова тролля», «Яйцо дракона», «Сердце воина». На некоторых из них можно даже обнаружить надписи, напоминающие руны.

Съездить в Долину Атлантов с туроператором стоит около 1 700 рублей.

Парк Драконов

Третья и самая загадочная часть Парка Драконов имеет одноименное название и находится рядом с селом Чистоводное Приморья. Здесь, в распадках, между сопок и на склонах высятся исполинские камни, напоминающие древних ящеров, именно поэтому место так и назвали.

В этой точке путешествия более двадцати объектов, на которые стоит взглянуть. Есть здесь и несколько драконов – «Малый дракон», «Большой дракон», «Царь-дракон», а также «Три змеиные головы», «Скульптура лица человека» и многое другое. Некоторые объекты как будто бы действительно созданы руками древнего человека, ведь слабо верится, что природа способна на такой творческий акт.

Весь «Парк Драконов», кстати, входит в двадцатку «Чудес Приморья». Побывать в его самой сказочной точке, за селом Чистоводное, с турфирмой обойдется в 2 500 рублей.