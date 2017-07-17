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Более 7 тысяч любителей "пьяной" езды задержаны в Приморье

17 Июля 2017, 13:36 | Приморье

С начала года полицейские привлекли к ответственности 3774 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 3238 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. 511 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности,  сообщает пресс- служба управления МВД России по Приморскому краю.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 287 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Зарегистрировано 8 ДТП, спровоцированных любителями «пьяной» езды. В результате  11 человек получили травмы различной степени тяжести, погиб один человек. Аварии произошли в городах Уссурийск, Спасск-Дальний, Большой Камень, Лесозаводск, Надеждинском и Чугуевском районах Приморского края.

Так, 11 июля в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа 30-летний водитель автомашины «Хонда Аккорд», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части. В ДТП пострадали водитель и  пассажир иномарки: мужчины получили травмы лица. На водителя составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В Большом Камне 16 июля в ДТП погиб человек, еще двое получили травмы. 20-летний водитель автомашины «Тойота Чайзер», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средтства. В результате ДТП водитель и пассажир получили ушибы и ссадины, второй пассажир скончался на месте ДТП. Установлено, что водитель удостоверения на право управления автотранспортом не имеет. Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за подобное правонарушение.

В Надеждинском районе 16 июля ранним утром на автодороге Хабаровск-Владивосток – Де-Фриз 20-летняя водитель не справилась с управлением и совершила съезд с дороги. В результате ДТП девушка получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована. У нее установлено состояние опьянения. Также известно, что водитель имеет стаж вождения 1 год.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.  Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Телефоны:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г.Фокино, Спсский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пограничный, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: ГИБДД  приморский край  алкогольное опьянение  дорога  полиция  медосвидетельствование  автомобиль 



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