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На "Селигер-2014" поедут 24 талантливых приморца
Из Приморья отправилась первая делегация молодежи для участия во Всероссийском форуме «Селигер-2014». В нем примут участие более 3 тысяч человек со всей России, из них 24 из Приморья, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
По словам директора департамента по делам молодежи Приморского края Александра Кайдановича, на «Селигер-2014» в Тверь также отправится победитель молодежного фотоконкурса.
«Мы направляем для участия в форуме яркую, талантливую, активную, инициативную молодежь региона. Также в состав делегации Приморья войдет Екатерина Подсолнечная, победительница фотоконкурса, который мы провели совместно с Молодежным правительством Приморского края и радиостанцией «Европа Плюс Владивосток», - сказал он.
Отметим, 20 июля на «Селигер-2014» отправится очередная делегация молодежи Приморья для работы на направлениях: «Информационный поток», «Молодежное самоуправление», «Инновации» и «Все Дома».
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