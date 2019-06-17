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Бизнес-гороскоп: Стрельцам лучше "мазать" мимо магазинов
Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня
ОВЕН. Что ж, пришла пора пожинать плоды своих трудов, только не все сразу, а постепенно. Растущее благосостояние позволит вам ощутить себя крепко стоящим на ногах и увидеть впереди весьма заманчивые перспективы.
ТЕЛЕЦ. Финансовое положение стабильно. Вероятны интересные деловые предложения, на которые стоит обратить внимание, особенно благоприятна вторая половина недели. В среду вероятна неожиданная сделка, которую нужно будет оформить быстро. Но прежде чем принять решение, необходимо сосредоточиться и все проверить.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы на гребне финансового успеха и вольны распоряжаться своими средствами по своему усмотрению. Вероятна премия или повышение зарплаты в среду или в четверг. В конце недели вас может посетить блестящая финансовая идея, которую лучше пока оставить в тайне от окружающих.
РАК. Понедельник и вторник - более чем удачные дни для деловых встреч и разговоров с начальством. Вероятен приятный сюрприз, вас могут отметить как успешного работника и предложить новую ответственную должность. Возможна заграничная командировка, что будет способствовать улучшению финансового положения.
ЛЕВ. Если в последнее время вы не проявили излишней расточительности, то вашему финансовому положению ничего не грозит. На работе летнее затишье. Дела детей могут потребовать денежных вложений. В четверг или пятницу возможны новые денежные поступления.
ДЕВА. Материальная сторона вашей жизни будет особенно значима на этой неделе. Хорошее время, чтобы приобретать бытовую технику и гаджеты. Только обратите пристальное внимание на их качество. И постарайтесь не влезать в кредиты под большие проценты.
ВЕСЫ. Приобретите себе в подарок то, о чем вы так долго мечтали. Вы сейчас можете себе это позволить. Постарайтесь не давать в долг малознакомым людям и не ждать легкой прибыли. В четверг будьте внимательны при заполнении бумаг, постарайтесь не допускать ошибок.
СКОРПИОН. Финансовое положение стабильно, причем вам даже не придется слишком много работать. Вам очень хорошо заплатят за прошлые заслуги. Так что вы вполне можете пока заняться личной жизнью.
СТРЕЛЕЦ. Финансовое положение на нынешней неделе вас не беспокоит. Особенно если вы постараетесь обходить все магазины стороной, кроме разве что продуктовых. В выходные, сохраняя целостность семейного бюджета, желательно избегать многолюдных мест и слишком шумных развлечений.
КОЗЕРОГ. Сложившаяся ситуация сейчас не располагает к смене работы. Постарайтесь найти хорошее в своем, а не чужом начальнике. Чтобы сохранить финансовую стабильность, желательно планировать затраты и не увлекаться развлечениями.
ВОДОЛЕЙ. Если вы начнете относиться бережно к тем капиталам, которые у вас есть, то отсутствие больших финансовых поступлений вас не сильно огорчит. На этой неделе вы, скорее всего, нехватки денег не ощутите. В четверг не исключены проблемы с кредитными картами и онлайн платежами.
РЫБЫ. Именно сейчас полезно поискать новый источник заработка, так как прежние, если не иссякают, то становятся несколько скуднее. Ситуация этой недели может потребовать от вас дополнительных затрат. В пятницу ничего не стоит принимать на веру, особенно, если дело важное.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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