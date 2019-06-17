Приморцы выйдут на площадь требовать прямых выборов мэров

Поводом для акции стали два вопроса

Заявление о проведении собрания граждан с вопросом о местном референдуме по вопросу прямых выборов главы Дальнегорского городского округа подано в местную Думу.

Приморский северный городок Дальнегорск продолжают сотрясать политические скандалы. Два года относительно политической тишины под руководством и.о. главы администрации Виктора КОЛОСКОВА пролетели как-то незаметно. Избранного же населением главу города Игоря САХУТУ силовики взяли в оборот еще в декабре 2016 года по подозрению в махинациях с квартирами по программе аварийного жилья. Сначала держали в следственном изоляторе, потом отпустили домой. Но судебные разбирательства по его делу все еще идут, не давая окончательного ответа – виновен ли уже бывший глава или нет.



Уже бывший глава – потому что за время следствия осенью 2018 года полномочия Игоря Сахуты закончились. Долгое время меняющимся краевым властям не было дела до того, что на севере Приморья происходит. В городе утихла протестная активность, тротуары асфальтируются, скверы озеленяются, площадь украшается. Но и мэр официальный все-таки должен рано или поздно появиться. Пусть и избранный не населением, а депутатами, как это сейчас в крае заведено.

Первый «блин» сразу же вышел «комом». В апреле 2019 года конкурсная комиссия не допустила ни одного из претендентов к голосованию в Думе. Повторный конкурс тоже дал результат, неоднозначно оцененный дальнегорцами. К голосованию на заседании Думы, назначенном на 10 июня, были рекомендованы предприниматель Александр ТЕРЕБИЛОВ и руководитель филиала «Примтеплоэнерго» Александр УТЕНКО. Нынешнего и.о. главы администрации Виктора Колоскова в списке не оказалось.



Между тем, часть дальнегорцев крайне недовольна таким внутриполитическим раскладом. В местную Думу подано заявление о проведении собрания граждан. Собраться жители хотят на центральной площади Дальнегорска. Заявленное приблизительное количество участников – 2 тысячи человек. В соответствии с уставом, собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой городского округа не позднее 30 дней со дня поступления заявления от уполномоченных лиц, представляющих собрание граждан.



Поводом для сбора стали два вопроса. Во-первых, дальнегорцы хотят выяснить судьбу обращения в краевые органы власти. В поддержку Виктора Колоскова было собрано 1700 подписей, что для маленького городка и коротких сроков – цифра значительная. По заявлению инициативной группы, стопка бумаг была передана. Но рассматривалось ли обращение на высоком уровне – вопрос дискуссионный. Тем более что решение конкурсной комиссии носит противоположный характер.

Во-вторых, граждане желают инициировать проведение местного референдума по вопросу прямых выборов главы Дальнегорского городского округа. И это тоже вопрос скорее к власти региональной, нежели к местной. Ведь по нынешнему краевому законодательству прямых выборов глав муниципалитетов не предусмотрено вообще. Разрекламированный накануне прошлогодних выборов законопроект о прямых выборах мэров в Приморье так и остался на уровне принятого в первом чтении. Больше полугода краевые депутаты на официальном уровне его не продвигали.



В ситуации с выборами мэра Дальнегорска прослеживается опасная общероссийская тенденция – если власть не слышит или не хочет слышать волю населения, то народ идет отстаивать свои права на улицы и площади. Можно же было обойтись без противостояния и с екатеринбургским скверным храмом, и мусорным полигоном в архангельском Шиесе. В том случае, если слышать все доводы «за» и «против», выстраивая политику разумных компромиссов. Протестная активностью россиян сейчас волнует Кремль, не желающий потрясений. Этот критерий обозначен одним из основных в оценке внутриполитического блока как администрации президента, так и региональных властей.