Соглашения на Дальневосточном МедиаСаммите-2017 нацелены на медиапроекты, обмен студентами и 5 млрд инвестиций

Соглашения о сотрудничестве заключили участники Дальневосточного МедиаСаммита-2017, который проходил 8-10 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Документы подписали ведущие СМИ Приморского края, региональные отделения Союза журналистов, ДВФУ, Агентство стратегических инициатив и корпорация развития Дальнего Востока и др.

Одними из самых масштабных за всю историю проведения Дальневосточного МедиаСаммита стали четыре соглашения корпорации развития Дальнего Востока с инвесторами, заключенные на полях форума. Сумма сделок составила более 5 млрд рублей. Благодаря соглашениям компании получили статус резидента свободного порта Владивосток и возможность реализации инвестиционных проектов с применением преференций особого правового режима.

— Новые производства на территории свободного порта Владивосток подтверждают востребованность и выгодность преференций особого экономического режима. Задача корпорации – оказывать содействие и обеспечить реализацию благоприятных финансовых и административных условий бизнесу в реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, — сказал генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Денис Тихонов.

Что касается медиасообщества, на Саммите был сделан первый шаг по созданию Дальневосточного отделения Союза журналистов: председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов и председатель отделения Союза журналистов в ЕАО Наталья Мурье подписали соглашение о сотрудничестве.

— Приморское краевое отделение Союза журналистов России начало свою работу четыре года назад. Также отделения СЖР есть в Хабаровском крае, ЕАО, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Чукотской автономной области, Камчатский крае, Якутии. Дальневосточный федеральный округ – довольно крупный субъект РФ, и для объединения журналистского сообщества нашего региона Приморский СЖР выступил с инициативой создать Дальневосточное отделение Союза журналистов, куда бы вошли все региональные СЖР. Подписание соглашения между Приморским отделением и отделением в ЕАО стало первым шагом на этом пути, — сказал Виктор Суханов.

Также несколько документов подписали ведущие СМИ Приморского края.

Телеканал ОТВ и Нахимовское военное училище договорились о практике для кадетов.

— Наши ребята будут готовить передачи о российском флоте, об армии, о патриотическом воспитании. Я думаю, это идет на пользу. Не совсем обязательно, что они станут журналистами, но это их развивает, — сказал контр-адмирал, начальник Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища Владимир Бураков.

Нахимовцы снимут передачу для телевидения, а операторы и корреспонденты ОТВ будут им помогать. Совместный проект появится в эфире осенью 2017 года.

Кроме этого, в рамках Саммита была достигнута договоренность между Инженерной школой ДВФУ и межрегиональным информационным холдингом PrimaMedia. Холдинг обеспечит информационную поддержку юбилейным мероприятиям, посвященным 100-летию инженерного образования в регионе, которое будет отмечаться в 2018 году.

— В наше время высоких технологий все прекрасно понимают, что без инженеров не было бы медиа. Со своей стороны мы будем прилагать все усилия по пропаганде инженерного образования в регионе, ведь это является одним из государственных приоритетов, как и развитие Дальнего Востока в целом, — отметил генеральный директор PrimaMedia Виктор Суханов.

Также в рамках МедиаСаммита межрегиональный информационный холдинг PrimaMedia подписал соглашение с представительством Агентства стратегических инициатив в ДФО.

— Хотим показать своим примером, что СМИ и НКО могут сотрудничать. В рамках соглашения мы договорились освещать деятельность организаций, которые несут в общество благо и добро, важные дела и истории и главное – привлекать внимание общества, власти и бизнеса к тем, кому нужна помощь. Мы живем в цивилизованном обществе, поэтому о благотворительности и добрых делах нужно писать и говорить, — сказала руководитель представительства АСИ в ДФО Ольга Курилова.

В свою очередь Школа гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета заключила договор о сотрудничестве с факультетом журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Документ подписали директор ШГН ДВФУ Феликс Ажимов и декан журфака Елена Вартанова.

— Сегодня мы протянули магистраль между центром и Востоком России. Эта магистраль — для обмена идеями, развития совместных образовательных проектов и научных исследований с федеральным университетом, который является центром развития образования и науки в дальневосточном регионе, — отметила Елена Вартанова.

Стороны договорились регулярно обмениваться студентами для прохождения учебной и производственной практики, вести партнерские научные исследования. Отдельный интерес вызвала реализация совместных проектов студенческих телестудий ДВФУ и МГУ.

— Я уверен, что подписанное соглашение будет способствовать укреплению традиционных связей между нашими вузами, повышению научного и инновационного потенциала, реализации интересных проектов и исследований, — резюмировал Феликс Ажимов.

Также на МедиаСаммите Дальневосточная гильдия работников пресс-служб (Владивосток) и Дальневосточная школа PR (Хабаровск) объявили о стратегическом партнерстве, нацеленном на развитие отраслевого сотрудничества, формирования общей региональной коммуникационной системы, сплочение профессионального сообщества.

Стороны договорились совместно проводить информационные и образовательные проекты (вебинары, дискуссии, лектории и т.д.) с привлечением представителей медиа, бизнеса, органов власти и гражданского общества для развития профессиональных компетенций и повышения качества реализации коммуникационных проектов. Приморские и хабаровские коллеги также намерены популяризировать лучшие практики представителей рынка коммуникационных услуг Дальнего Восток и способствовать внедрению профессионального стандарта специалиста по связям с общественностью Российской ассоциации по связям с общественностью.

— Гильдия пресс-служб и Школа PR являются в своих регионах теми площадками, благодаря которым пресс-секретари, пиарщики и другие представители сферы медиакоммуникаций имеют возможность чаще встречаться, обмениваться опытом, получать новые знания. Рассчитываем, что межрегиональное взаимодействие позволит вывести эту работу на новый уровень, объединив ресурсы и возможности наших организаций, — сообщил председатель Дальневосточной гильдии пресс-служб, директор департамента внешних коммуникаций ДВФУ Алексей Магаляс.

Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит-2017 состоялся 8-10 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском и объединил на своей площадке около 5 тысяч участников и 300 экспертов. В рамках мероприятия прошли более 100 секций. В этом году МедиаСаммит значительно изменил формат. Интерес к участию в форуме проявили не только представители крупнейших федеральных изданий и региональных холдингов, делегации иностранных журналистов, эксперты в сфере массовых коммуникаций, но и представители федеральных органов государственной власти, а также губернаторы Дальневосточного федерального округа.

Впервые участие в Саммите приняли вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, а также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также гостями МедиаСаммита стали руководители фонда развития Дальнего Востока, корпорации развития Дальнего Востока, агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Оргкомитет Дальневосточного МедиаСаммита уже начал подготовку к следующему форуму, который пройдет 7-8 июня 2018 года в кампусе ДВФУ на острове Русском. МедиаСаммит расширит горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой.

Деловая газета "Золотой Рог" - информационый партнер Дальневосточного Медиасаммита-2017.

Газета "Золотой Рог", Владивосток