Студия "Зов тайги" за фильм о леопарде получила спецприз международного кинофестиваля

Фильм «Земля леопарда. Карусель жизни», снятый студией «Зов тайги» по заказу WWF, был показан на телеканале Россия-24 и получил специальный приз ХХ международного кинофестиваля «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийске, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На фестивальный конкурс поступило около 400 работ. В борьбе за призы участвовали кинематографисты из ста с лишним стран. Таким образом, путь фильма к награде оказался нелегким. Но дерзость авторов, решившихся на клиповый монтаж полнометражной ленты о жизни диких зверей, снятых в дикой природе, никого не оставила равнодушным, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

«Карусель жизни» завершает «леопардиану» из десяти фильмов, снятых «Зовом тайги» за двадцать лет. Разумеется, эта леопардовая кинодесятка никогда бы не увидела свет без всесторонней помощи и заботливой опеки сначала дирекции заповедника «Кедровая Падь», затем – ФГБУ «Земля леопарда» и без поддержки Амурского филиала WWF России. В работе над фильмом участвовала небольшая, но слаженная команда: Геннадий Шаликов – оператор-постановщик, Олег Кабалик – пилот квадрокоптера, Виктор Сторожук – оператор автоматических видеокамер.

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«Эта картина – лучшее из всего, что мне и команде «Зова тайги» удалось сделать, - говорит автор и режиссер ленты Василий Солкин, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России.- В предшествующих девяти фильмах мы все время вынуждены были срываться на крик, призывая спасти редчайшую кошку, старались «достучаться до небес», пугали зрителя пожарами, трупами леопардов, погибших от браконьерской пули… И вот, наконец, нам удалось сделать кино не о леопардовых проблемах, а о нем самом и о его личной жизни. Немудрено, что фильм сразу же нашел дорогу в федеральный эфир».

Премьера картины состоялась 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, на канале Россия-24. И в адрес авторов фильма тут же посыпались многочисленные отклики. Вот лишь несколько из них:

«Это высший класс. Совершенно невероятные съемки, как будто леопарды, медведи, барсуки, змеи, рыбы и птицы пригласили в гости съемочную группу и живут себе своей разнообразной жизнью, совершенно не обращая внимания на двуногих. А какой в фильме текст! Какая расшифровка всей сложнейшей природной коммуналки! Какие представлены житейские сюжеты и семейные сценки! Это невозможно сделать без большой любви. Восторг!» Наталья Островская.

«Прекрасный фильм, преисполненный любви к неповторимой природе национального парка "Земля леопарда". Уникальные и высокопрофессиональные съемки позволяют увидеть год жизни не только главного героя, хозяина этих мест - дальневосточного леопарда, но и других животных - обитателей этого удивительного края, одного из самых красивых уголков России". Иван Затевахин.

«Какой замечательный фильм. Безупречные съемки, нормальный человеческий текст, нормальная, человеческая озвучка и музыкальное оформление. И сколько новой информации. Не только о леопарде: впервые узнала о маленьких самцах большой рыбы… Этот фильм - готовая визитная карточка Приморья. Пусть люди думают, что у нас везде такая красота, уникальность, гуманизм и высокопрофессиональные кинодокументалисты». Валентина Воронова.

После премьеры на «России-24» фильм на два года «прописался» на телеканале «Живая планета».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.