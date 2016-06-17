В Приморье WWF помогает повысить раскрываемость экологических преступлений

Амурский филиал WWF России, взаимодействуя с УМВД России по Приморскому краю, организовал курсы повышения квалификации для сотрудников правоохранительных органов Приморья, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Учеба по программе «Правовое регулирование лесных отношений в сфере лесопользования" состоялась 14-17 июня в Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Слушателями курсов повышения квалификации стали 16 следователей, специализирующихся на расследовании уголовных дел в сфере лесопромышленного комплекса и незаконной охоты, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

«Теоретическая и практическая помощь, которую получают сотрудники правоохранительных органов на семинарах, организуемых Всемирным фондом природы на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров ПГСХА, позитивно сказывается на практике расследования уголовных дел об экологических преступлениях, связанных с незаконными рубками лесных насаждений, незаконным выловом биоресурсов, незаконной охотой, незаконной добычей и оборотом особо ценных диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами Российской Федерации, - говорит врио начальника ОКМ СУ УМВД России по Приморскому краю подполковник юстиции Ирина Кунякина. – Следственным управлением УМВД России по Приморскому краю был проведен анализ расследования преступлений по уголовным делам, возбужденным в 2016 году по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка). Так, за 1 квартал 2016 года возбуждено 128 уголовных дел в сфере лесопромышленного комплекса, в суд направлено 48 уголовных дел, что на 41,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

В качестве лекторов перед следователями выступили специалисты-практики Приморской межрайонной природоохранной прокуратуры, Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России, Департамента охотнадзора Приморского края, Дирекции по охране животного мира и ООПТ, отдела госконтроля краевого Департамента лесного хозяйства, Амурского филиала WWF России и преподаватели ПГСХА.

«Российское законодательство стоит на защите амурского тигра и дальневосточного леопарда. С июня 2013 года установлена уголовная ответственность не только за незаконную охоту, но и за приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных занесенных в Красную книгу РФ. Настало время обобщить трехлетнюю судебную практику по расследованию экологических преступлений такого рода, чтобы противостоять браконьерству», - говорит Ольга Жеребкина, старший специалист по правовому обеспечению проектов Амурского филиала WWF России.

На курсах были рассмотрены способы незаконной охоты и методы их идентификации; практические аспекты осмотра места происшествия и квалификации преступлений против животного мира; правовые основы проведения судебной экспертизы по уголовным и административным делам; расчет экологического ущерба при незаконной охоте.

«В ходе осуществления мероприятий по пресечению фактов незаконной охоты и дальнего расследования этих случаев органами МВД, у специалистов нередко возникают вопросы, связанные со сбором первичных данных, необходимых для расчета экологического ущерба при незаконной охоте. Есть специфические нюансы, на которые обычно не обращают внимания, но эти «мелочи» оказывают существенное влияние на расчет ущерба. Вот на этих моментах мы и заострили внимание наших коллег, - говорит Алексей Суровый, заместитель руководителя Департамента охотнадзора по Приморскому краю. - Пожелания по организации взаимодействия службы охотнадзора с органами МВД, которыми мы обменялись, будут учтены в дальнейшей работе, что, в конечном итоге, положительно скажется на искоренении браконьерства в Приморском крае».

Три дня занятий были посвящены правоприменительной практике в лесном секторе.

Следователей научили определять породы древесины, качество и количество круглых и пиломатериалов в вагонах, штабелях на лесосеках и лесовозах. Особое внимание было уделено легальности происхождения древесины - видам разрешительных документов на заготовку древесины, основаниям для их выдачи, контролю за соблюдением экологического законодательства на лесных землях и расчету экологического ущерба от незаконных рубок, в том числе редких и исчезающих видов.

«Основной упор этих курсов был сделан на раскрытие незаконных рубок, совершаемых под прикрытием разрешительных документов, ведь основная доля незаконной древесины заготавливается на легальных лесосеках. Были показаны примеры незаконных рубок, выявленных специалистами Амурского филиала WWF совместно с инспекторами Департамента лесного хозяйства Приморья на лесосеках с разрешительными документами и подробно разобран каждый представленный случай. Детально были рассмотрены основные виды подлогов и нарушений при определении ущерба, объема, положения и вида лесонарушения и этапы их свершения, - говорит Дмитрий Сычиков, старший координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России. - На данный момент пресс лесозаготовителей на ценные породы древесины только возрастает, этому способствуют высокая цена за кубометр в рублях из-за повышения курса доллара. Полученные знания для следователей и дознавателей будут востребованы при расследовании ими уголовных дел экологической направленности и позволят эффективнее привлекать к ответственности нарушителей закона».

За последние три года это уже шестые курсы, организованные Амурским филиалом WWF России на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров ПГСХА для сотрудников правоохранительных органов, лесной охраны, охотнадзора и охотпользователей с целью повышения эффективности охраны биоресурсов и раскрываемости преступлений, связанных с незаконными рубками и браконьерством. Системная работа в этом направлении была начала WWF России совместно с Приморской государственной сельскохозяйственной академии в 2013 году.

«Фактически академия становится региональной кузницей кадров не только для студентов, но и площадкой для повышения квалификации круга специалистов, связанных с охраной природы, природопользованием и раскрытием преступлений против дикой природы», - отмечает Д. Сычиков.

По окончании курсов слушатели получают удостоверения Института повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВПО "Приморская ГСХА", являющиеся государственным документом о повышении квалификации.

На фото © Дмитрий Сычиков / WWF России: Занятие ведет Александр Герасимов, старший помощник природоохранного прокурора Приморского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.