Самолеты из Владивостока начали летать в Шанхай

Новый рейс открылся в международном аэропорту Владивостока. Теперь приморцы смогут долететь до Шанхая без пересадок.

Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, полеты в Шанхай будут выполняться на воздушном судне А-320 еженедельно по понедельникам и пятницам. Первый рейс вылетел из Владивостока, сегодня, 17 июня.

«Появление этого рейса, соединяющего Владивосток и один из крупнейших хабов Восточной Азии, хорошая новость. Это очередная веха в реализации программы по развитию маршрутной сети аэропорта», – отметил начальник коммерческой службы ОАО «МАВ» Александр Бобров.

По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, появление нового авиарейса, позволит увеличить количество туристов из стран АТР.

«Турпоток в Приморье постоянно растет, количество туристов из Китайской народной республики в прошлом году выросло в два раза. Появление прямого авиасообщения с Шанхаем позволит привлечь еще больше туристов из Китая и стран Восточной Азии», – считает Владимир Миклушевский.

Кроме того, по итогам всероссийского Тихоокеанского Туристского форума, который прошел в Приморье с 19 по 22 мая под эгидой Ростуризма и Минкультуры РФ, Приморский край подписал семь соглашений о сотрудничестве в сфере туризма с регионами Сибири и Дальнего Востока. Благодаря этому теперь у Приморья есть все, чтобы стать ключевой точкой формирования пакетных туров для иностранных туристов, как в Дальневосточном регионе, так и по всей России.

Отметим, в прошлом году Приморье посетили почти полмиллиона иностранных граждан. Рост турпотока в край по итогам первого квартала 2016 года составил 80%, и эксперты прогнозируют значительное увеличение этого показателя с началом работы упрощенного визового въезда на территорию Приморья в рамках закона о Свободном порте Владивосток.