www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Туризм
Распечатать

Самолеты из Владивостока начали летать в Шанхай

17 Июня 2016, 14:20 | Приморье

Новый рейс открылся в международном аэропорту Владивостока. Теперь приморцы смогут долететь до Шанхая без пересадок.

Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, полеты в Шанхай будут выполняться на воздушном судне А-320 еженедельно по понедельникам и пятницам. Первый рейс вылетел из Владивостока, сегодня, 17 июня.

«Появление этого рейса, соединяющего Владивосток и один из  крупнейших хабов Восточной Азии, хорошая новость. Это очередная веха в реализации программы по развитию маршрутной сети аэропорта», – отметил начальник коммерческой службы ОАО «МАВ» Александр Бобров.

По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, появление нового авиарейса, позволит увеличить количество туристов из стран АТР.

«Турпоток в Приморье постоянно растет, количество туристов из Китайской народной республики в прошлом году выросло в два раза. Появление прямого авиасообщения с Шанхаем позволит привлечь еще больше туристов из Китая и стран Восточной Азии», – считает Владимир Миклушевский.

Кроме того, по итогам всероссийского Тихоокеанского Туристского форума, который прошел в Приморье с 19 по 22 мая под эгидой Ростуризма и Минкультуры РФ, Приморский край подписал семь соглашений о сотрудничестве в сфере туризма с регионами Сибири и Дальнего Востока. Благодаря этому теперь у Приморья есть все, чтобы стать ключевой точкой формирования пакетных туров для иностранных туристов, как в Дальневосточном регионе, так и по всей России.

Отметим, в прошлом году Приморье посетили почти полмиллиона иностранных граждан. Рост турпотока в край по итогам первого квартала 2016 года составил 80%, и эксперты прогнозируют значительное увеличение этого показателя с началом работы упрощенного визового въезда на территорию Приморья в рамках закона о Свободном порте Владивосток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: самолет  шанхай 



Новости тематики











Комментарии

  • РіРµРЅР°23:15, 17.06.2016#

    Вот все говорят а320, а вы его видели хоть раз, в аэрокассе-самалёт будет у Вас - а320 -приходишь на посадку ржавое гавно на полосе стоит боинг старый, списаный в европе, или США. Только у корейских линиях летал я на а 320 он в два этажа и первый класс на всех местах, как буд-то в другой мир попадаешь и так не хочется потом домой лететь в жопу

  • РќРµ РІР°Р¶РЅРѕ23:27, 17.06.2016#

    Поддержу. Только за бугром нормальные самолёты. По стране нашей летать опасно на списанных ржавых вёдрах.

  • Псевдоним23:41, 17.06.2016#

    А 320 в два этажа и первый класс на всех местах. Шикарно. Сразу видно опытного путешественника и реального знатока. Пиши еще, пожалуйста!

  • абырввалг23:46, 17.06.2016#

    да просто тупой лох понтануться решил знаниями. я уверен, что двухэтажное он только на картинках видел.

  • абырввлг23:45, 17.06.2016#

    ты редкостный идиот. А320 у него двухэтажный. двухэтажный А380, и заткнись уже, недоумок

  • РІРёР»РёС‡РµСЂвЂњ00:11, 18.06.2016#

    скоро наверное уже и Пекин станет столцией ДВО

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru