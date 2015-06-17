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Во Владивостоке волонтеры очистили остров Рейнеке от мусора
6-7 июня во Владивостоке, на острове Рейнеке, состоялась природоохранная акция. Волонтеры проекта «Остров мечты» за два дня собрали и вывезли на барже более 600 мешков мусора: пластик, стекло, металл и прочие отходы. Проект осуществляет свою деятельность при поддержке администрации Владивостока, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Собранный мусор был рассортирован по селективному принципу, доставлен на переработку либо утилизирован.
«Учитывая важность существования проекта «Остров мечты» с точки зрения повышения экологической грамотности и формирования бережного отношения к природе у горожан, администрация Владивостока поддерживает его деятельность. В прошлом году за лето с острова Рейнеке вывезено 2000 мешков с мусором, за акцию, которая состоялась 6 и 7 июня этого года, – почти 600 мешков. Но проект не завершен, его плановая реализация будет продолжена в течение всего лета», - сообщил и.о. начальника городского управления охраны окружающей среды и природопользования Антон БИБИКОВ.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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